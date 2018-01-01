У Любомльському районі «бляхарі» обмежили рух трасою Київ-Ковель-Ягодин. ФОТО
Сьогодні, 12:20
У рамках всеукраїнської акції власники "євроблях" шляхом безперервного руху по "зебрі" частково обмежили рух транспорту на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» у селі Старовойтове Любомлського району.
Мета акції – скасування вікового коефіцієнту при обчисленні розмірів акцизу під час розмитнення автомобілів, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Також мітингувальники частково обмежили рух транспорту на автодорозі, сполученням «Луцьк–Ковель» у селі Княгининок Луцького району.
До охорони публічної безпеки залучили понад 30 співробітників поліції Волині, рятувальники.
Відомості поліція внесла до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про громадян про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.
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Мета акції – скасування вікового коефіцієнту при обчисленні розмірів акцизу під час розмитнення автомобілів, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Також мітингувальники частково обмежили рух транспорту на автодорозі, сполученням «Луцьк–Ковель» у селі Княгининок Луцького району.
До охорони публічної безпеки залучили понад 30 співробітників поліції Волині, рятувальники.
Відомості поліція внесла до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про громадян про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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