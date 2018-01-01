Лучанин хотів «порішати» дешеве розмитнення за 16 тисяч гривень
Сьогодні, 13:09
Волинські правоохоронці оголосили про підозру 39-річному лучанину, котрий отримав 16 тис. грн.. неправомірної вигоди.
Гроші він дав за безперешкодну видачу сертифікату відповідності транспортного засобу стандарту «Євро-5», котрий підлягає розмитненню по зменшеному акцизу, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
На початку листопада слідчі детективи спільно із працівниками Служби безпеки України в області викрили 39-річного інженера товариства з обмеженою відповідальністю на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 16 тис. грн..
Гроші чоловік отримав за безперешкодну видачу сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження транспортного засобу стандарту «Євро 5», котрий підлягає розмитненню по зменшеному акцизу.
Документ є підставою для первинної реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах органів внутрішніх справ.
Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди особою, яка провадить професійну діяльність з надання публічних послуг.
Санкція статті передбачає, зокрема позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та із спеціальною конфіскацією. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
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Гроші він дав за безперешкодну видачу сертифікату відповідності транспортного засобу стандарту «Євро-5», котрий підлягає розмитненню по зменшеному акцизу, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
На початку листопада слідчі детективи спільно із працівниками Служби безпеки України в області викрили 39-річного інженера товариства з обмеженою відповідальністю на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 16 тис. грн..
Гроші чоловік отримав за безперешкодну видачу сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження транспортного засобу стандарту «Євро 5», котрий підлягає розмитненню по зменшеному акцизу.
Документ є підставою для первинної реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах органів внутрішніх справ.
Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди особою, яка провадить професійну діяльність з надання публічних послуг.
Санкція статті передбачає, зокрема позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та із спеціальною конфіскацією. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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