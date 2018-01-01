Лучанин хотів «порішати» дешеве розмитнення за 16 тисяч гривень

Волинські правоохоронці оголосили про підозру 39-річному лучанину, котрий отримав 16 тис. грн.. неправомірної вигоди.Гроші він дав за безперешкодну видачу сертифікату відповідності транспортного засобу стандарту «Євро-5», котрий підлягає розмитненню по зменшеному акцизу, - повідомили у прес-службі волинської поліції.На початку листопада слідчі детективи спільно із працівниками Служби безпеки України в області викрили 39-річного інженера товариства з обмеженою відповідальністю на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 16 тис. грн..Гроші чоловік отримав за безперешкодну видачу сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження транспортного засобу стандарту «Євро 5», котрий підлягає розмитненню по зменшеному акцизу.Документ є підставою для первинної реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах органів внутрішніх справ.Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди особою, яка провадить професійну діяльність з надання публічних послуг.Санкція статті передбачає, зокрема позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та із спеціальною конфіскацією. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.