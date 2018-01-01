Двоє луцьких атовців відкрили кав'ярню у рідному місті. ФОТО
Сьогодні, 13:32
У Луцьку на вулиці Драгоманова відкрилася кав'ярня «Старе місто». Її власники – двоє атовців з Волині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Василь Нагорний.
Нагадаємо, раніше Інформаційне агентство ВолиньPost публікувало інформацію про відкриття закладу, однак про її власників нічого відомо не було.
«Як приємно, коли заходиш випити кави і дізнаєшся, що це наші хлопці, з рідної вже мені 51 бригади, Микола Кравчук і Анатолій Форманюк, відкрили кав'ярню :)» – пише чоловік.
«Обоє "іловайські", обоє пережили не дай Бог комусь пережити, один і в полоні побував, інвалідність отримав інший. Не кинулись в "запої", а оговтались і розпочали власну справу. Пишаюсь Вами, хлопці !!! Дай Бог, щоб проект був успішним! Кав'ярня дуже затишна, називається "Старе Місто", знаходиться поруч з аптекою-музеєм на Драгоманова в Старому місті)))» – зазначив Василь Нагорний.
Адвокат розповів, що кава йому надзвичайно сподобалася: «просто повірте на слово, як каже Микола: – рахуємо кожну копійку, але на якості кави економити не можна».
«Смакуючи, заразом можна багато дізнатись і про історію древнього Лучеська. Принаймні одного постійного клієнта ви вже маєте))) Запрошую друзів не минати цей заклад, підтримайте наших козаків», – закликав правозахисник.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Василь Нагорний.
Нагадаємо, раніше Інформаційне агентство ВолиньPost публікувало інформацію про відкриття закладу, однак про її власників нічого відомо не було.
«Як приємно, коли заходиш випити кави і дізнаєшся, що це наші хлопці, з рідної вже мені 51 бригади, Микола Кравчук і Анатолій Форманюк, відкрили кав'ярню :)» – пише чоловік.
«Обоє "іловайські", обоє пережили не дай Бог комусь пережити, один і в полоні побував, інвалідність отримав інший. Не кинулись в "запої", а оговтались і розпочали власну справу. Пишаюсь Вами, хлопці !!! Дай Бог, щоб проект був успішним! Кав'ярня дуже затишна, називається "Старе Місто", знаходиться поруч з аптекою-музеєм на Драгоманова в Старому місті)))» – зазначив Василь Нагорний.
Адвокат розповів, що кава йому надзвичайно сподобалася: «просто повірте на слово, як каже Микола: – рахуємо кожну копійку, але на якості кави економити не можна».
«Смакуючи, заразом можна багато дізнатись і про історію древнього Лучеська. Принаймні одного постійного клієнта ви вже маєте))) Запрошую друзів не минати цей заклад, підтримайте наших козаків», – закликав правозахисник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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