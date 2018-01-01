У Любешівському районі провели новобранців в армію





Про це пише газета



Це Сергій Мельник із Любешова, Микола Медведюк із Великого Куреня, Микола Філозоф із Селіска, Степан Нестерук із Великої Глуші та Сергій Віліч із Малої Глуші.



Вручив новобранцям військові квитки, побажавши хорошої служби, повернутися додому змужнілими, військовий комісар Любешівського РВК Геннадій Борисюк.



А рідним наголосив, що строковиків не залучають до участі в бойових діях на Сході України.



Спочатку вони проходитимуть навчання у навчальному центрі в Старичах Львівської обл., а пізніше будуть розподілені по військових частинах. ﻿

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятьох юнаків Любешівщини проводжали рідні на строкову військову службу.Про це пише газета Нове життя Це Сергій Мельник із Любешова, Микола Медведюк із Великого Куреня, Микола Філозоф із Селіска, Степан Нестерук із Великої Глуші та Сергій Віліч із Малої Глуші.Вручив новобранцям військові квитки, побажавши хорошої служби, повернутися додому змужнілими, військовий комісар Любешівського РВК Геннадій Борисюк.А рідним наголосив, що строковиків не залучають до участі в бойових діях на Сході України.Спочатку вони проходитимуть навчання у навчальному центрі в Старичах Львівської обл., а пізніше будуть розподілені по військових частинах. ﻿

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