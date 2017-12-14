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Альбумінні сири ТМ «Щедрик» – ідеальна продукція для збалансованого харчування*

Альбумінні сири ТМ «Щедрик» – ідеальна продукція для збалансованого харчування*
Альбумінний кисломолочний сир – ідеальний продукт при правильному харчуванні, рекомендований у дієтах для схуднення, а також є улюбленою стравою спортсменів, оскільки збагачений цінним молочним білком.

Для тих, хто слідкує за своїм здоров'ям та займається активним способом життя, важливою складовою щоденного раціону є сир, оскільки він є основним джерелом білка, який допомагає організму швидко відновитися після тренувань.

Піклуючись про своїх споживачів, торгова марка «Щедрик» виготовляє кисломолочний сир з вмістом альбумінного білка, який найкраще засвоюється організмом. Продукція альбумінних сирів представлена з солодкими і солоними наповнювачами, а також у чистому вигляді – без наповнювача. А відтак, кожен клієнт зможе знайти найбільш підходящий для себе варіант.

Важливим є і той факт, що такий сир виготовляється із підсирної сироватки. Метод є складним і енергозатратним, тому альбумінні сири – рідкість на українському ринку молочної продукції.

Альбумінний сир ТМ «Щедрик» рекомендують дітям, літнім людям, вагітним, і навіть діабетикам.

Зупинимося детальніше на користі кисломолочних сирів торгової марки «Щедрик»:

Альбумінний сир «Надуги» (3%)

Альбумінні сири ТМ «Щедрик» – ідеальна продукція для збалансованого харчування*

Це – унікальне джерело білка (18,1 г на 100 г), який легко засвоюється організмом людини. Виготовляється шляхом нагрівання сироватки з наступним пресуванням згустку. Молочно-білий кисломолочний сир з кремовим відтінком однорідної або зернистої консистенції.

Властивості:
- відмінний баланс жиру та білку робить «Надуги» унікальним, незамінним з точки зору правильного харчування продуктом;
є корисною легкозасвоюваною їжею, що забезпечує відмінне самопочуття;
- у шанувальників продукту налагоджується і прискорюється обмін речовин, зміцнюється кісткова система, хрящова і м'язова тканина;
- при регулярному включенні сиру в раціон, поліпшується робота імунної системи.

Рекомендовано:
- для дієтичного, здорового харчування та як додаткове джерело кальцію для спортсменів, дітей, старших людей і вагітних.
- відмінно смакує у випічці та в протеїнових коктейлях.
- можна споживати з йогуртом, фруктами чи ягодами за смаком, а також поливши сир улюбленим топінгом від ТМ “Щедрик”.

Сир альбумінний «Рікота» (10%)

Альбумінні сири ТМ «Щедрик» – ідеальна продукція для збалансованого харчування*

Напівжирний альбумінний сир, який виготовляється із сироватки на основі відбірного молока найвищої категорії. Має ніжно-білий колір і такий же ніжно-вершковий смак, що нагадує щойно зварений домашній сир, але без характерної кислинки. Дуже м’який, має тонкий приємний аромат та ніжну спресовану консистенцію.

Властивості:
- вважається легким дієтичним продуктом;
- ідеальне джерело білків та кальцію;
- корисний для дітей та підлітків, оскільки допомагає формуванні нервової системи та скелета.
- корисний для людей похилого віку, які страждають артрозами та артритами.

Рекомендації:
- ідеально смакує з фруктами, медом, білим хлібом, крекерами чи варенням у якості закуски;
- нейтралізує гостроту і довершує смак пряних страв;
до «Рікоти» пасуватимуть білі, рожеві, або ж молоді червоні вина.
- використовують для приготування десертів і запіканок,традиційних італійських лазаньї та пасти, в якості начинки для солодких і несолодких пирогів та равіолі, також салатів, адже вона відмінно смакує з помідорами і зеленню.

Солодка сиркова маса

Альбумінні сири ТМ «Щедрик» – ідеальна продукція для збалансованого харчування*

Однорідна маса на основі сиру «Надуги» із додаванням відбірних коров’ячих вершків, цукру та натурального наповнювача - вишні, ванілі, кураги, журавлини, родзинок та чорносливу.

Властивості:
- забезпечує організм кальцієм;
- надкорисний протеїновий сир, який ідеально підходить для спортсменів;
- чудово смакує дітям.

Рекомендовано:
- відмінно підходить для перемазування налисників, приготування тортів і випікання пирогів;
- використовується як начинка для булочок і основа для сирників.
- смачно просто їсти ложкою, адже це здорова альтернатива некорисним солодощам із сумнівним складом.

Солона сиркова маса

Альбумінні сири ТМ «Щедрик» – ідеальна продукція для збалансованого харчування*

Сиркова однорідна маса на основі сиру «Надуги» із додаванням відбірних коров’ячих вершків, солі та ароматичної сушеної зелені, італійських трав, або часнику та кропу.

Властивості:
- містить кальцій, та є джерелом молочного білка;
- корисний для людей, які ведуть активний спосіб життя.

Рекомендовано:
- як самостійний продукт, який відмінно доповнить ваші страви - млинці, тарталетки чи запіканки.
- як начинка, що начинка зробить звичайний бутерброд вишуканою, смачною та корисною закускою.

Знайти продукцію ТМ «Щедрик» можна за адресами:

м. Луцьк:
вул. Грушевського, 16 (молочний відділ у магазині "Тростянецькі Ковбаси");
вул, Кравчука, 17 (молочний відділ у фермерському магазині "Іван Хліб");
вул. Володимирська, 20 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");
проспект Волі, 22А (фірмова лавка ТМ "Щедрик");
вул. Гордіюк, 59, конт. 139 (Північний ринок (фірмова лавка ТМ "Щедрик").

м. Володимир-Волинський:
вул. Ковельська, 87 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");
вул. Данила Галицького, 8 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").

м. Нововолинськ:
проспект Перемоги, 1А (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").

м. Ковель:
вул. Незалежності, 142 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").

Детальніше з продукцією можна ознайомитися на сайті.

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Теги: Щедрик, здорове харчування
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