Альбумінні сири ТМ «Щедрик» – ідеальна продукція для збалансованого харчування*





Для тих, хто слідкує за своїм здоров'ям та займається активним способом життя, важливою складовою щоденного раціону є сир, оскільки він є основним джерелом білка, який допомагає організму швидко відновитися після тренувань.



Піклуючись про своїх споживачів, торгова марка «Щедрик» виготовляє кисломолочний сир з вмістом альбумінного білка, який найкраще засвоюється організмом. Продукція альбумінних сирів представлена з солодкими і солоними наповнювачами, а також у чистому вигляді – без наповнювача. А відтак, кожен клієнт зможе знайти найбільш підходящий для себе варіант.



Важливим є і той факт, що такий сир виготовляється із підсирної сироватки. Метод є складним і енергозатратним, тому альбумінні сири – рідкість на українському ринку молочної продукції.



Альбумінний сир ТМ «Щедрик» рекомендують дітям, літнім людям, вагітним, і навіть діабетикам.



Зупинимося детальніше на користі кисломолочних сирів торгової марки «Щедрик»:



Альбумінний сир «Надуги» (3%)





Це – унікальне джерело білка (18,1 г на 100 г), який легко засвоюється організмом людини. Виготовляється шляхом нагрівання сироватки з наступним пресуванням згустку. Молочно-білий кисломолочний сир з кремовим відтінком однорідної або зернистої консистенції.



Властивості:

- відмінний баланс жиру та білку робить «Надуги» унікальним, незамінним з точки зору правильного харчування продуктом;

є корисною легкозасвоюваною їжею, що забезпечує відмінне самопочуття;

- у шанувальників продукту налагоджується і прискорюється обмін речовин, зміцнюється кісткова система, хрящова і м'язова тканина;

- при регулярному включенні сиру в раціон, поліпшується робота імунної системи.



Рекомендовано:

- для дієтичного, здорового харчування та як додаткове джерело кальцію для спортсменів, дітей, старших людей і вагітних.

- відмінно смакує у випічці та в протеїнових коктейлях.

- можна споживати з йогуртом, фруктами чи ягодами за смаком, а також поливши сир улюбленим топінгом від ТМ “Щедрик”.



Сир альбумінний «Рікота» (10%)





Напівжирний альбумінний сир, який виготовляється із сироватки на основі відбірного молока найвищої категорії. Має ніжно-білий колір і такий же ніжно-вершковий смак, що нагадує щойно зварений домашній сир, але без характерної кислинки. Дуже м’який, має тонкий приємний аромат та ніжну спресовану консистенцію.



Властивості:

- вважається легким дієтичним продуктом;

- ідеальне джерело білків та кальцію;

- корисний для дітей та підлітків, оскільки допомагає формуванні нервової системи та скелета.

- корисний для людей похилого віку, які страждають артрозами та артритами.



Рекомендації:

- ідеально смакує з фруктами, медом, білим хлібом, крекерами чи варенням у якості закуски;

- нейтралізує гостроту і довершує смак пряних страв;

до «Рікоти» пасуватимуть білі, рожеві, або ж молоді червоні вина.

- використовують для приготування десертів і запіканок,традиційних італійських лазаньї та пасти, в якості начинки для солодких і несолодких пирогів та равіолі, також салатів, адже вона відмінно смакує з помідорами і зеленню.



Солодка сиркова маса





Однорідна маса на основі сиру «Надуги» із додаванням відбірних коров’ячих вершків, цукру та натурального наповнювача - вишні, ванілі, кураги, журавлини, родзинок та чорносливу.



Властивості:

- забезпечує організм кальцієм;

- надкорисний протеїновий сир, який ідеально підходить для спортсменів;

- чудово смакує дітям.



Рекомендовано:

- відмінно підходить для перемазування налисників, приготування тортів і випікання пирогів;

- використовується як начинка для булочок і основа для сирників.

- смачно просто їсти ложкою, адже це здорова альтернатива некорисним солодощам із сумнівним складом.



Солона сиркова маса





Сиркова однорідна маса на основі сиру «Надуги» із додаванням відбірних коров’ячих вершків, солі та ароматичної сушеної зелені, італійських трав, або часнику та кропу.



Властивості:

- містить кальцій, та є джерелом молочного білка;

- корисний для людей, які ведуть активний спосіб життя.



Рекомендовано:

- як самостійний продукт, який відмінно доповнить ваші страви - млинці, тарталетки чи запіканки.

- як начинка, що начинка зробить звичайний бутерброд вишуканою, смачною та корисною закускою.



Знайти продукцію ТМ «Щедрик» можна за адресами:



м. Луцьк:

вул. Грушевського, 16 (молочний відділ у магазині "Тростянецькі Ковбаси");

вул, Кравчука, 17 (молочний відділ у фермерському магазині "Іван Хліб");

вул. Володимирська, 20 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");

проспект Волі, 22А (фірмова лавка ТМ "Щедрик");

вул. Гордіюк, 59, конт. 139 (Північний ринок (фірмова лавка ТМ "Щедрик").



м. Володимир-Волинський:

вул. Ковельська, 87 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");

вул. Данила Галицького, 8 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").



м. Нововолинськ:

проспект Перемоги, 1А (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").



м. Ковель:

вул. Незалежності, 142 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").



Детальніше з продукцією можна ознайомитися на

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