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Мріє бути телеведучою: донька волинського Героя святкує день народження

Мріє бути телеведучою: донька волинського Героя святкує день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі свій 11 день народження святкуватиме Луцюк Анастасія. Дівчинка є дочкою солдата 24-ого окремого штурмового батальйону «Айдар» Луцюка Романа Йосиповича. Тато Насті отримав важке поранення в районі м. Щастя Луганської області. Після проведення численних операцій в Україні, Романа Йосиповича відправили на лікування у США, де ним опікувалась українська громада у штаті Коннектикут. На жаль після майже півторарічної боротьби за життя Роман Йосипович помер.

Анастасія навчається в п’ятому класі. Вона старанна учениця. Улюблені шкільні предмети це: математика, англійська мова, малювання, читання. Дівчинка – активний читач бібліотеки. Обожнює пригодницьку літературу та героїв, які подібні на Шерлока Холмса.
Цьогоріч, завдяки запрошенню української громади у США, яка опікувалась татом дівчинки під час лікування, Настя побувала в Америці. Дівчинка надзвичайно вдячна за неймовірну подорож. Вона невтомно ділиться своїми спогадами про незабутній час, який вони з мамою та старшою сестричкою провели у Сполучених Штатах. Сім’я Луцюків побувала у Нью-Йорку, у знаменитому Сіті парку, різних музеях, каталась на американських гірках, ходила у кіно, плавала на каяках. Наша іменинниця в захваті від океану, який побачила вперше у житті. Поїздка співпала із святкуванням Дня Незалежності, тож нашим мандрівницям пощастило побачити неймовірне дійство – феєрверки, які запускали з океану. Хоч Настя і була в оточенні представників української діаспори і навіть діти, народжені в Америці, прекрасно володіли українською мовою, та все ж дівчинка дуже шкодувала, що не достатньо знає англійську. Отож одразу після повернення записалась на додаткові заняття з іноземної. Анастасія дуже любить подорожувати і зробила висновок, що знання мови допоможе їй вільніше почуватися під час мандрівок. Настя говорить, що час відпочинку пролетів дуже швидко, але у неї залишились лише хороші, світлі та теплі спогади про Сполучені Штати та чудові родини, з якими дівчинку та її сім’ю звів їхній тато.

Анастасія відвідує "Творчу Studio Natali Zuravlova". Дівчинка дуже вдячна Наталії Миколаївні Журавльовій за можливість навчатись акторській майстерності. Раніше Настя з захопленням дивилася на виступи дітей, які займаються в цій студії, а тепер також виступає на сцені, адже вихованці студії беруть активну участь у різних культурно-розважальних заходах міста, ставлять дитячі вистави, співають і пробують себе у ролі ведучих. Дівчинка ще не визначилась із майбутньою професією, але говорить, що можливо стане телеведучою.
Дівчинка захоплюється творчістю гурту «Время и Стекло» і хотіла б зустрітися з Олексієм Завгороднім та Надею Дорофеєвою.

Настя говорить: «Я беру приклад зі своєї старшої сестри Аліни. Але авторитетом для мене є моя мама, вона дуже добра, хороша і допомагає мені у всьому. І я також стараюсь їй допомогти чим можу – наводжу чистоту в квартирі, витираю пил, ходжу в магазин. В нас дуже дружня родина і ми завжди підтримуємо один одного. Наразі моя старша сестричка Аліна поїхала на навчання до Києва і мені її дуже не вистачає, бо з нею було так весело».

Настуня також розповіла про постійну допомогу волонтерів, які часто проводять заходи для дітей, запрошують їх на різноманітні забави, роздають подарунки.

«Україна це для мене - Батьківщина, рідний край. Мені дуже подобається жити в Україні, але в мирній, як колись, коли я була ще зовсім малою. Мій тато також дуже любив Україну, а я дуже подібна на нього. Я би зробиле все для того, щоб швидше закінчилась війна. Адже вона забрала в багатьох діток їхніх татусів. А ще зі мною в класі навчалась дівчинка з Донецька, вона змушена була покинути свою домівку через війну. Я хочу щоб швидше закінчилась війна і всі були веселі і щасливі» – говорить наша іменинниця.

Мама дівчинки Тетяна говорить, що її донечка дуже схожа на свого тата не лише зовнішньо, а й у своїх поглядах. «Анастасія часто переглядає старі відео з сімейних подорожей, різних свят, де вона ще маленька, а біля неї тато. Настуні дуже його не вистачає», - говорить Тетяна Луцюк.

Інформація для благодійників: Луцюк Анастасія. Невдовзі 11 років (23.11.2007)м. Луцьк. Розмір одягу: 146-152, взуття: 35
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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