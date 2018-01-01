У Луцьку покарали продавця кіоску, який продавав алкоголь у заборонений час. ФОТО

У Луцьку муніципали викрили продавця кіоску, який продавав алкоголь у нічний час.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради вранці 21 листопада виявили продавця, що порушила рішення Луцької міської ради про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів від 20.04.2011 року №9/23. Цього разу на вулиці Корольова, 5а.Пиво тут продали з кіоску № 238.Інспектори склали на продавця адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.