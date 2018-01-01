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У Луцьку поменшає безпритульних тварин

У Луцьку поменшає безпритульних тварин
У Луцьку хочуть зменшити кількість безпритульних тварин.

Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор КП «Ласка» Наталія Рудь розповіла, що розробили програму зменшення чисельності безпритульних тварин на 2019-2020 роки.

«У 2016 році в місті було 425 особин безпритульних тварин, у 2018 році – 580. Це свідчить про те, що попередня програма не виправдала себе. Причина полягає у методі безповоротного відлову тварин», - зауважила вона.

Тому у Луцьку, зважаючи на досвід Європи, тварин будуть відловлювати, стерилізувати і повертати на місця відлову. Через рік проводитимуть ревакцинацію чотирилапих.

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Теги: тварини, Луцьк, «Ласка»
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