У Луцьку поменшає безпритульних тварин
Сьогодні, 09:34
У Луцьку хочуть зменшити кількість безпритульних тварин.
Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор КП «Ласка» Наталія Рудь розповіла, що розробили програму зменшення чисельності безпритульних тварин на 2019-2020 роки.
«У 2016 році в місті було 425 особин безпритульних тварин, у 2018 році – 580. Це свідчить про те, що попередня програма не виправдала себе. Причина полягає у методі безповоротного відлову тварин», - зауважила вона.
Тому у Луцьку, зважаючи на досвід Європи, тварин будуть відловлювати, стерилізувати і повертати на місця відлову. Через рік проводитимуть ревакцинацію чотирилапих.
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Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор КП «Ласка» Наталія Рудь розповіла, що розробили програму зменшення чисельності безпритульних тварин на 2019-2020 роки.
«У 2016 році в місті було 425 особин безпритульних тварин, у 2018 році – 580. Це свідчить про те, що попередня програма не виправдала себе. Причина полягає у методі безповоротного відлову тварин», - зауважила вона.
Тому у Луцьку, зважаючи на досвід Європи, тварин будуть відловлювати, стерилізувати і повертати на місця відлову. Через рік проводитимуть ревакцинацію чотирилапих.
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