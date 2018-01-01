У Луцьку поменшає безпритульних тварин

У Луцьку хочуть зменшити кількість безпритульних тварин.Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Директор КП «Ласка»розповіла, що розробили програму зменшення чисельності безпритульних тварин на 2019-2020 роки.«У 2016 році в місті було 425 особин безпритульних тварин, у 2018 році – 580. Це свідчить про те, що попередня програма не виправдала себе. Причина полягає у методі безповоротного відлову тварин», - зауважила вона.Тому у Луцьку, зважаючи на досвід Європи, тварин будуть відловлювати, стерилізувати і повертати на місця відлову. Через рік проводитимуть ревакцинацію чотирилапих.