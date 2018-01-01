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Із луцьких вулиць заберуть незаконну рекламу

Із луцьких вулиць заберуть незаконну рекламу
У Луцьку погодили демонтаж низки засобів зовнішньої реклами.

Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський розповів, що йдеться про 11 конструкцій. Реклама розміщена без відповідний дозвільних документів.

Йдеться про демонтаж: банерів на вікнах на вулиці Дубнівській, 12; банерів на Євгена Сверстюка, 1; щитів на фасаді будинку на Винниченка, 2; лайтпостер на Молоді, 4; наземний щит на Єршова та світловий кронштейн на Винниченка, 2.

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Теги: реклама, Луцьк
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