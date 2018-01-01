Із луцьких вулиць заберуть незаконну рекламу
Сьогодні, 10:46
У Луцьку погодили демонтаж низки засобів зовнішньої реклами.
Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський розповів, що йдеться про 11 конструкцій. Реклама розміщена без відповідний дозвільних документів.
Йдеться про демонтаж: банерів на вікнах на вулиці Дубнівській, 12; банерів на Євгена Сверстюка, 1; щитів на фасаді будинку на Винниченка, 2; лайтпостер на Молоді, 4; наземний щит на Єршова та світловий кронштейн на Винниченка, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський розповів, що йдеться про 11 конструкцій. Реклама розміщена без відповідний дозвільних документів.
Йдеться про демонтаж: банерів на вікнах на вулиці Дубнівській, 12; банерів на Євгена Сверстюка, 1; щитів на фасаді будинку на Винниченка, 2; лайтпостер на Молоді, 4; наземний щит на Єршова та світловий кронштейн на Винниченка, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку автівка збила пішохода
Сьогодні, 11:05
На Волині жінка за кермом Volkswagen збила 8-річну дитину
Сьогодні, 10:49
Із луцьких вулиць заберуть незаконну рекламу
Сьогодні, 10:46
Міжвоєнний Любомль на ретросвітлинах
Сьогодні, 10:41
З «Версалю» туди можна піти і купити алкоголь: магазину біля клубу не дозволили працювати цілодобово
Сьогодні, 10:41
Медіа