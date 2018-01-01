Із луцьких вулиць заберуть незаконну рекламу

У Луцьку погодили демонтаж низки засобів зовнішньої реклами.Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Директор комунального підприємства «Луцькреклама»розповів, що йдеться про 11 конструкцій. Реклама розміщена без відповідний дозвільних документів.Йдеться про демонтаж: банерів на вікнах на вулиці Дубнівській, 12; банерів на Євгена Сверстюка, 1; щитів на фасаді будинку на Винниченка, 2; лайтпостер на Молоді, 4; наземний щит на Єршова та світловий кронштейн на Винниченка, 2.