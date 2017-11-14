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На Волині у жителів прикордоння вилучили понад 22 тисячі пачок сигарет

На Волині у жителів прикордоння вилучили понад 22 тисячі пачок сигарет
На Волині у прикордонні виявили місця зберігання більше 22 тисяч пачок сигарет та понад однієї тисячі літрів горілчаних виробів.

Про це інформує Держприкордонслужба України.

Так, правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків в домоволодіннях осіб, які проживають у прикордонних населених пунктах. Виявлені підакцизні товари вилучили.

Наразі тривають подальші процесуальні заходи.

На Волині у жителів прикордоння вилучили понад 22 тисячі пачок сигарет
На Волині у жителів прикордоння вилучили понад 22 тисячі пачок сигарет
На Волині у жителів прикордоння вилучили понад 22 тисячі пачок сигарет

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Теги: прикордонники, авто, сигарети
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