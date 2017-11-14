На Волині у жителів прикордоння вилучили понад 22 тисячі пачок сигарет
Сьогодні, 13:30
На Волині у прикордонні виявили місця зберігання більше 22 тисяч пачок сигарет та понад однієї тисячі літрів горілчаних виробів.
Про це інформує Держприкордонслужба України.
Так, правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків в домоволодіннях осіб, які проживають у прикордонних населених пунктах. Виявлені підакцизні товари вилучили.
Наразі тривають подальші процесуальні заходи.
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Про це інформує Держприкордонслужба України.
Так, правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків в домоволодіннях осіб, які проживають у прикордонних населених пунктах. Виявлені підакцизні товари вилучили.
Наразі тривають подальші процесуальні заходи.
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