На Волині у жителів прикордоння вилучили понад 22 тисячі пачок сигарет





Про це інформує



Так, правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків в домоволодіннях осіб, які проживають у прикордонних населених пунктах. Виявлені підакцизні товари вилучили.



Наразі тривають подальші процесуальні заходи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у прикордонні виявили місця зберігання більше 22 тисяч пачок сигарет та понад однієї тисячі літрів горілчаних виробів.Про це інформує Держприкордонслужба України.Так, правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків в домоволодіннях осіб, які проживають у прикордонних населених пунктах. Виявлені підакцизні товари вилучили.Наразі тривають подальші процесуальні заходи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію