Назвали райони Волині, де найбільше хворіють на кір

В Україні – друга хвиля епідемії кору. На Волині рівень захворюваності дещо нижчий, ніж в інших областях і становить близько 1750 випадків.Відтак, хворіють частіше у Луцькому, Рожищенському, Маневицькому, Ковельському районах та в самому Луцьку, - інформує Волинський лабораторний центр.На епіднеблагополучних територіях, де реєструються спалахи, запроваджено обмежувальні заходи в навчально-виховних закладах (призупинення навчання, заборона прийому нещеплених дітей та їх вакцинація, тощо).Волинь забезпечена достатньою кількістю вакцини, якість якої підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.Вакцинуватись за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику в закладах охорони здоров’я по місцю проживання.