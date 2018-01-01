Назвали райони Волині, де найбільше хворіють на кір
Сьогодні, 15:35
В Україні – друга хвиля епідемії кору. На Волині рівень захворюваності дещо нижчий, ніж в інших областях і становить близько 1750 випадків.
Відтак, хворіють частіше у Луцькому, Рожищенському, Маневицькому, Ковельському районах та в самому Луцьку, - інформує Волинський лабораторний центр.
На епіднеблагополучних територіях, де реєструються спалахи, запроваджено обмежувальні заходи в навчально-виховних закладах (призупинення навчання, заборона прийому нещеплених дітей та їх вакцинація, тощо).
Волинь забезпечена достатньою кількістю вакцини, якість якої підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Вакцинуватись за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику в закладах охорони здоров’я по місцю проживання.
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Відтак, хворіють частіше у Луцькому, Рожищенському, Маневицькому, Ковельському районах та в самому Луцьку, - інформує Волинський лабораторний центр.
На епіднеблагополучних територіях, де реєструються спалахи, запроваджено обмежувальні заходи в навчально-виховних закладах (призупинення навчання, заборона прийому нещеплених дітей та їх вакцинація, тощо).
Волинь забезпечена достатньою кількістю вакцини, якість якої підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Вакцинуватись за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику в закладах охорони здоров’я по місцю проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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