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Назвали райони Волині, де найбільше хворіють на кір

Назвали райони Волині, де найбільше хворіють на кір
В Україні – друга хвиля епідемії кору. На Волині рівень захворюваності дещо нижчий, ніж в інших областях і становить близько 1750 випадків.

Відтак, хворіють частіше у Луцькому, Рожищенському, Маневицькому, Ковельському районах та в самому Луцьку, - інформує Волинський лабораторний центр.

На епіднеблагополучних територіях, де реєструються спалахи, запроваджено обмежувальні заходи в навчально-виховних закладах (призупинення навчання, заборона прийому нещеплених дітей та їх вакцинація, тощо).

Волинь забезпечена достатньою кількістю вакцини, якість якої підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Вакцинуватись за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику в закладах охорони здоров’я по місцю проживання.


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Теги: кір, Волинь, хвороба
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