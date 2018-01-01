«У нас вже терпець увірвався»: волиняни потерпають через 2-тижневе відключення світла





Жителі села Карасин обурені щоденним вимкненням світла, прийшли до сільського голови Марини Мартинюк з’ясувати, доки це триватиме, - пише газета



«Нам у сільську раду не надходило жодного письмового повідомлення про те, що світло вимикатимуть. Хоча у телефонному режимі попереджали», — зазначає Марина Мартинюк.



Марина Андріївна розповідає, що відключення електроенергії у населених пунктах Карасинської сільської ради працівники РЕМу пояснюють проведенням ремонтних робіт.



Через вимкнення світла у селах потерпають і вихованці садочків, і школярі, і власники торгових закладів.



«У нас вже терпець увірвався», - скаржаться люди.



«Якби проблема була лише в організації харчування дітей у навчальних закладах, ми б шукали вихід із ситуації: знайшли б газову плиту, балон газу та й варили б дітям їсти. Однак є значно більша проблема — опалення закладів. Через відсутність електроенергії не працюють насоси шкільної котельні. За ніч, поки є світло, єдиний котел, який уже зношений, не нагріває класні кімнати так, щоб вистачило тепла на весь день навчання. А дитячий садочок села Карасин взагалі опалюється електрокотлом. Окрім того у деяких жителів села і вдома стоять котли, які без електроенергії належно не нагріють оселю. Тож замерзлі діти, коли повертаються із школи та садочка, не можуть і вдома нагрітися. Адже це вже пізня осінь!», — наголошує Марина Мартинюк.



Обурюються селяни й тому, що вдома у них через відсутність електроенергії не працюють холодильники та псуються продукти.



«Люди якраз колять свині, ріжуть птицю, м’ясо заморожують, а воно, виходить, щодня розмерзається. Що з нього буде? Це ж не на 3-4 години знеструмлюють села. Кілька днів підряд світло вимикали з 9-ої години до 18-ої», — каже Марина Андріївна.



Окрім того через вимкнення електроенергії у селі не працює вежа мобільного зв’язку. Тож люди потерпають і через відсутність зв’язку. Їх бентежить те, що у разі потреби вони не зможуть викликати ні «швидку», ні пожежну.



«Проводовий телефонний зв’язок у нас є у школі, сільській раді. Та справа в тому, що зі стаціонарного телефону не завжди вдається зробити дзвінок, бо лінія вже стара і у сиру погоду не працює» — розповідає сільський голова.



Непроста ситуація через вимкнення світла склалася і у Стобихівці. Навчання у школі тут відбувається у кілька змін. І у деяких класах не можуть відбуватися уроки, якщо вони припадають на той час, коли на вулиці вже сутеніє чи темно, а світла електрики ще не увімкнули.



Головний інженер Камінь-Каширській філії ПрАТ “Волиньобленерго” Богдан Козак розповів, що електроенергія вимикається у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на лінії.



"З метою покращення якості напруги на лінії 10 кВт ми проводимо позаплановий капремонт. Він включає в себе заміну провода з меншого перерізу на більший переріз (тобто на товстіший). Він буде мати більшу пропускну здатність потужності. Поряд з цим буде проводитися реконструкція і переключення мереж. Зокрема, на цю лінію доєднають частину мереж Ковельського району".



На запитання, як довго вже проводиться ремонт і скільки часу він ще триватиме, енергетики відповіли:



"Цю реконструкцію ми проводимо вже більше двох тижнів. Змогли замінити приблизно 1,1 км провода. А щоб завершити справу, нам потрібно ще багато часу, бо всього треба замінити 8 км провода. Все залежатиме, звичайно, від погодних умов. Сподіваємося, що до нового року нам вдасться закінчити із заміною провода. Щоб пришвидшити роботи, залучаємо бригади із Любешова та Ковеля".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі вже понад 2 тижні щодня у селах Стобихівка, Карпилівка, Карасин, Радошинка енергетики вимикають світло на тривалий час. І це створює великі незручності для місцевих жителів.Жителі села Карасин обурені щоденним вимкненням світла, прийшли до сільського головиз’ясувати, доки це триватиме, - пише газета Полісся «Нам у сільську раду не надходило жодного письмового повідомлення про те, що світло вимикатимуть. Хоча у телефонному режимі попереджали», — зазначає Марина Мартинюк.Марина Андріївна розповідає, що відключення електроенергії у населених пунктах Карасинської сільської ради працівники РЕМу пояснюють проведенням ремонтних робіт.Через вимкнення світла у селах потерпають і вихованці садочків, і школярі, і власники торгових закладів.«У нас вже терпець увірвався», - скаржаться люди.«Якби проблема була лише в організації харчування дітей у навчальних закладах, ми б шукали вихід із ситуації: знайшли б газову плиту, балон газу та й варили б дітям їсти. Однак є значно більша проблема — опалення закладів. Через відсутність електроенергії не працюють насоси шкільної котельні. За ніч, поки є світло, єдиний котел, який уже зношений, не нагріває класні кімнати так, щоб вистачило тепла на весь день навчання. А дитячий садочок села Карасин взагалі опалюється електрокотлом. Окрім того у деяких жителів села і вдома стоять котли, які без електроенергії належно не нагріють оселю. Тож замерзлі діти, коли повертаються із школи та садочка, не можуть і вдома нагрітися. Адже це вже пізня осінь!», — наголошує Марина Мартинюк.Обурюються селяни й тому, що вдома у них через відсутність електроенергії не працюють холодильники та псуються продукти.«Люди якраз колять свині, ріжуть птицю, м’ясо заморожують, а воно, виходить, щодня розмерзається. Що з нього буде? Це ж не на 3-4 години знеструмлюють села. Кілька днів підряд світло вимикали з 9-ої години до 18-ої», — каже Марина Андріївна.Окрім того через вимкнення електроенергії у селі не працює вежа мобільного зв’язку. Тож люди потерпають і через відсутність зв’язку. Їх бентежить те, що у разі потреби вони не зможуть викликати ні «швидку», ні пожежну.«Проводовий телефонний зв’язок у нас є у школі, сільській раді. Та справа в тому, що зі стаціонарного телефону не завжди вдається зробити дзвінок, бо лінія вже стара і у сиру погоду не працює» — розповідає сільський голова.Непроста ситуація через вимкнення світла склалася і у Стобихівці. Навчання у школі тут відбувається у кілька змін. І у деяких класах не можуть відбуватися уроки, якщо вони припадають на той час, коли на вулиці вже сутеніє чи темно, а світла електрики ще не увімкнули.Головний інженер Камінь-Каширській філії ПрАТ “Волиньобленерго”розповів, що електроенергія вимикається у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на лінії."З метою покращення якості напруги на лінії 10 кВт ми проводимо позаплановий капремонт. Він включає в себе заміну провода з меншого перерізу на більший переріз (тобто на товстіший). Він буде мати більшу пропускну здатність потужності. Поряд з цим буде проводитися реконструкція і переключення мереж. Зокрема, на цю лінію доєднають частину мереж Ковельського району".На запитання, як довго вже проводиться ремонт і скільки часу він ще триватиме, енергетики відповіли:"Цю реконструкцію ми проводимо вже більше двох тижнів. Змогли замінити приблизно 1,1 км провода. А щоб завершити справу, нам потрібно ще багато часу, бо всього треба замінити 8 км провода. Все залежатиме, звичайно, від погодних умов. Сподіваємося, що до нового року нам вдасться закінчити із заміною провода. Щоб пришвидшити роботи, залучаємо бригади із Любешова та Ковеля".

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