У селищі на Волині автівка збила чоловіка на переході
Сьогодні, 10:24
На автодорозі у селищі Турійськ автомобіль ВАЗ -2107 збив пішохода.
Інцидент трапився 21 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 63-річний житель міста Нововолинськ. Водій допустив наїзд на пішохода, 43-річного жителя Турійського району, який переходив проїжджу частину по пішохідному переходу.
Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.
За даним фактом автопригод триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 21 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 63-річний житель міста Нововолинськ. Водій допустив наїзд на пішохода, 43-річного жителя Турійського району, який переходив проїжджу частину по пішохідному переходу.
Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.
За даним фактом автопригод триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі в аварії травмувався 9-річний хлопець
Сьогодні, 10:40
На Волині чоловік вдарив ножем власного брата
Сьогодні, 10:24
У селищі на Волині автівка збила чоловіка на переході
Сьогодні, 10:24
«У нас вже терпець увірвався»: волиняни потерпають через 2-тижневе відключення світла
Сьогодні, 10:18
До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО
Сьогодні, 10:11
Медіа