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У селищі на Волині автівка збила чоловіка на переході

У селищі на Волині автівка збила чоловіка на переході
На автодорозі у селищі Турійськ автомобіль ВАЗ -2107 збив пішохода.

Інцидент трапився 21 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебував 63-річний житель міста Нововолинськ. Водій допустив наїзд на пішохода, 43-річного жителя Турійського району, який переходив проїжджу частину по пішохідному переходу.

Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.

За даним фактом автопригод триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



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Теги: аварія, Турійськ
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