У селищі на Волині автівка збила чоловіка на переході





Інцидент трапився 21 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика перебував 63-річний житель міста Нововолинськ. Водій допустив наїзд на пішохода, 43-річного жителя Турійського району, який переходив проїжджу частину по пішохідному переходу.



Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.



За даним фактом автопригод триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селищі Турійськ автомобіль ВАЗ -2107 збив пішохода.Інцидент трапився 21 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом легковика перебував 63-річний житель міста Нововолинськ. Водій допустив наїзд на пішохода, 43-річного жителя Турійського району, який переходив проїжджу частину по пішохідному переходу.Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.За даним фактом автопригод триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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