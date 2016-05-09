Страшно думати, що в нього у голові: лучанка про психічнохворого сусіда
Сьогодні, 13:41
Лучанка розповіла про психічнохворого чоловіка, який покалічив патрульного 21 листопада.
Про це розповіла сусідка психічно хворого Ірина Гнасюк у коментарі інтернет-виданню «Волинь24».
Жінка розповіла, що їй шкода працівника патрульної поліції, на якого напав чоловік з психічним розладом.
Але вона наголосила, що найбільше боїться за своїх дітей, які живуть поряд.
«Страшно відпускати їх гуляти в двір, чекати зі школи, магазину. Він чатує за ними, куди ідуть, що роблять. Кожен раз, коли проходиш повз, чуєш репліку: "Які гарні дівчатка!" Ти не знаєш, що в нього в голові. Здавалось просто хворий, але ні – він дуже агресивний і небезпечний! Страшно! Дуже страшно мати такого сусіда!» - розказала жінка.
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Про це розповіла сусідка психічно хворого Ірина Гнасюк у коментарі інтернет-виданню «Волинь24».
Жінка розповіла, що їй шкода працівника патрульної поліції, на якого напав чоловік з психічним розладом.
Але вона наголосила, що найбільше боїться за своїх дітей, які живуть поряд.
«Страшно відпускати їх гуляти в двір, чекати зі школи, магазину. Він чатує за ними, куди ідуть, що роблять. Кожен раз, коли проходиш повз, чуєш репліку: "Які гарні дівчатка!" Ти не знаєш, що в нього в голові. Здавалось просто хворий, але ні – він дуже агресивний і небезпечний! Страшно! Дуже страшно мати такого сусіда!» - розказала жінка.
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