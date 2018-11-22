Здоровий глузд переможе, і бюджет-2019 буде прийнятий, – Ігор Лапін





Законопроект №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік», у першому читанні було ухвалено 18 жовтня, – пише



Документ передбачає збільшення прожиткового мінімуму: від 1 січня – 1853 грн, від 1 липня – 1936 грн, від 1 грудня – 2027 грн. Мінімальну зарплату від 1 січня хочуть підвищити до 4173 грн, у погодинному розмірі – до 25,13 грн. Також передбачили індексацію зарплат бюджетникам на рівні 9,4% порівняно з 2018 роком. Фінансування сектора безпеки і оборони України в 2019 році, виходячи з прогнозів Кабінету міністрів, складе майже 200 млрд грн – тобто не менше 5% від ВВП.



Народний депутат Ігор Лапін вважає, що бюджет воєнного часу має бути ощадливий в усьому, крім безпеки й оборони та розвитку. Бо війна потребує грошей.



«Я вважаю, що під час військових дій нам потрібно зміцнювати наш оборонний потенціал. На сьогодні і національна безпеку, і охорона, яку ми фінансуємо, не достатня для того щоб повноцінно протистояти Росії – одній з найбільших армій світу. Необхідно зрозуміти, що майбутні війни – це не війни солдатів, а війни технологій. Технології потребують великих ресурсів. Одним з важливих пріоритетних завдань оборонного бюджету є реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, перш за все, підвищення їх грошового забезпечення. В нашому бюджеті є позитивні напрямки– підняття заробітної плати для військових на 30 %», – прокоментував нардеп.



«Бюджет-2019 – це також і мої особисті вимоги як депутата від Волині. Тобто, вимоги моїх ста сорока чотирьох тисяч виборців – не тільки тих, хто голосував за мене, а взагалі всіх мешканців округу. Волинь поки, дякувати Богу, мирний регіон, далекий від лінії фронту. Але саме тому Волині слід допомогти розвинути економіку, залучити інвесторів, створити робочі місця і виробництва. Держава сама зацікавлена в якомога більших доходах нашого місцевого бюджету: це і скоротить залежність Волині від субвенцій, і збільшить дохід до бюджету воюючої країни.



Я особисто докладу всіх зусиль, щоб 2019 року на Волині держава посприяла реалізації максимального числа економічних проектів. Це наші зарплати, робочі місця, відновлення соціальної і транспортної інфраструктури», – пояснив Лапін.



Він розповів, що Кабмін подав проект бюджету-2019, котрий передбачає скорочення фінансування АП на 11%, Верховної Ради – на 5%, Кабміну – на 16%. Проте загальні витрати не зменшились навіть до рівня 2017 року – так високо було піднято планку у 2018 році. Крім скорочення витрат, в уряді заморозять зарплати співробітників, що працюють в міністерствах і державних відомствах. Але Лапін наполягатиме, щоб в процесі прийняття бюджету у ВР ці статті видатків були додатково скороченні.



«Я не побачив достатнього фінансування програм для енергозаощадження. Ми колосальні кошти витрачаємо на субсидії. На сьогоднішній день, на жаль, нам потрібно це робити, оскільки найбідніші версти населення потрібно захищати і держава має на себе це взяти», – зауважив парламентар.



Ігор Лапін переконаний, що здоровий глузд переможе над популізмом і сьогодні, 22 листопада, народні депутати проголосують бюджет-2019 рік, оскільки від ухвалення цього бюджету залежать дуже багато питань -за яким правилам буде жити наша держава завтра. Також залежить питання траншу МВФ – будь який кредитор хоче мати розуміння чи будуть повернуті кошти.



«Все має бути в межах законодавства, все має бути в інтересах України і баланс повинен бути збережений. Наголошую – немає окремо держави, окремо людей, окремо бюджету, і державних грошей. Є гроші платників податків. Основне завдання уряду і депутатів –максимально ефективно їх використати», – підсумував Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 листопада Верховна Рада планує ухвалити проект Державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.Законопроект №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік», у першому читанні було ухвалено 18 жовтня, – пише ВАР Документ передбачає збільшення прожиткового мінімуму: від 1 січня – 1853 грн, від 1 липня – 1936 грн, від 1 грудня – 2027 грн. Мінімальну зарплату від 1 січня хочуть підвищити до 4173 грн, у погодинному розмірі – до 25,13 грн. Також передбачили індексацію зарплат бюджетникам на рівні 9,4% порівняно з 2018 роком. Фінансування сектора безпеки і оборони України в 2019 році, виходячи з прогнозів Кабінету міністрів, складе майже 200 млрд грн – тобто не менше 5% від ВВП.Народний депутат Ігор Лапін вважає, що бюджет воєнного часу має бути ощадливий в усьому, крім безпеки й оборони та розвитку. Бо війна потребує грошей.«Я вважаю, що під час військових дій нам потрібно зміцнювати наш оборонний потенціал. На сьогодні і національна безпеку, і охорона, яку ми фінансуємо, не достатня для того щоб повноцінно протистояти Росії – одній з найбільших армій світу. Необхідно зрозуміти, що майбутні війни – це не війни солдатів, а війни технологій. Технології потребують великих ресурсів. Одним з важливих пріоритетних завдань оборонного бюджету є реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, перш за все, підвищення їх грошового забезпечення. В нашому бюджеті є позитивні напрямки– підняття заробітної плати для військових на 30 %», – прокоментував нардеп.«Бюджет-2019 – це також і мої особисті вимоги як депутата від Волині. Тобто, вимоги моїх ста сорока чотирьох тисяч виборців – не тільки тих, хто голосував за мене, а взагалі всіх мешканців округу. Волинь поки, дякувати Богу, мирний регіон, далекий від лінії фронту. Але саме тому Волині слід допомогти розвинути економіку, залучити інвесторів, створити робочі місця і виробництва. Держава сама зацікавлена в якомога більших доходах нашого місцевого бюджету: це і скоротить залежність Волині від субвенцій, і збільшить дохід до бюджету воюючої країни.Я особисто докладу всіх зусиль, щоб 2019 року на Волині держава посприяла реалізації максимального числа економічних проектів. Це наші зарплати, робочі місця, відновлення соціальної і транспортної інфраструктури», – пояснив Лапін.Він розповів, що Кабмін подав проект бюджету-2019, котрий передбачає скорочення фінансування АП на 11%, Верховної Ради – на 5%, Кабміну – на 16%. Проте загальні витрати не зменшились навіть до рівня 2017 року – так високо було піднято планку у 2018 році. Крім скорочення витрат, в уряді заморозять зарплати співробітників, що працюють в міністерствах і державних відомствах. Але Лапін наполягатиме, щоб в процесі прийняття бюджету у ВР ці статті видатків були додатково скороченні.«Я не побачив достатнього фінансування програм для енергозаощадження. Ми колосальні кошти витрачаємо на субсидії. На сьогоднішній день, на жаль, нам потрібно це робити, оскільки найбідніші версти населення потрібно захищати і держава має на себе це взяти», – зауважив парламентар.Ігор Лапін переконаний, що здоровий глузд переможе над популізмом і сьогодні, 22 листопада, народні депутати проголосують бюджет-2019 рік, оскільки від ухвалення цього бюджету залежать дуже багато питань -за яким правилам буде жити наша держава завтра. Також залежить питання траншу МВФ – будь який кредитор хоче мати розуміння чи будуть повернуті кошти.«Все має бути в межах законодавства, все має бути в інтересах України і баланс повинен бути збережений. Наголошую – немає окремо держави, окремо людей, окремо бюджету, і державних грошей. Є гроші платників податків. Основне завдання уряду і депутатів –максимально ефективно їх використати», – підсумував Ігор Лапін.

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