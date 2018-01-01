вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій, який збив пішохода у селищі на Волині, сидітиме за ґратами

Водій, який збив пішохода у селищі на Волині, сидітиме за ґратами
У Ратному водій Volkswagen Golf збив пішохода. Внаслідок удару потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Волинський апеляційний суд скасував вирок Ратнівського районного суду, яким 24-річного мешканця селища Ратне за порушення правил безпеки дорожнього руху, які заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження, було засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк 1 рік та звільнено від відбування основного покарання зі встановленням 3-річного іспитового строку.

Вночі 4 лютого 2017 року нетверезий молодик, керуючи автомобілем «Volkswagen Golf», рухався вулицями селища Ратне й, не впоравшись із керуванням, виїхав на праве узбіччя, де наїхав на пішохода.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Суд першої інстанції призначив винуватцю ДТП покарання зі встановленням іспитового строку.

Не погодившись із таким вироком суду, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку, наполягаючи на тому, що обвинуваченому необхідно призначити покарання у виді реального позбавлення волі, адже він вчинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння, винуватості своєї не визнав, збитки потерпілому не відшкодував.

Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів обвинувачів, призначив чоловікові покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.
Окрім того, з винуватця ДТП стягнуть на користь потерпілого 80000 гривень моральної шкоди та понад 9300 грн. в рахунок відшкодування витрат на професійну правничу допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ратне, суд, водій, аварія, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікар Валіхновський прооперує дитину з рідкісним синдромом. ВІДЕО
Сьогодні, 16:51
У Ківерцях через ремонтні роботи півдня не буде води
Сьогодні, 16:23
Водій, який збив пішохода у селищі на Волині, сидітиме за ґратами
Сьогодні, 16:16
На Волині «прикрили» незаконний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 16:07
У Ковелі купили житло для дитини-сироти
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці
04 жовтень, 14:34
Водій, який на смерть збив велосипедиста, відсидить п'ять років Водій, який на смерть збив велосипедиста, відсидить п'ять років
17 травень, 15:29
На Волині судитимуть водія, який винен у смертельній аварії На Волині судитимуть водія, який винен у смертельній аварії
08 травень, 11:50
На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік помер на місці На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік помер на місці
19 листопад, 18:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому художньому музеї одружують закоханих
Сьогодні, 17:11
 0
Хотів повіситись, але не втримався: у Харкові чоловік впав з мосту
Сьогодні, 16:56
 0
На Рівненщині син до смерті кочергою побив матір
Сьогодні, 16:52
 0
Лікар Валіхновський прооперує дитину з рідкісним синдромом. ВІДЕО
Сьогодні, 16:51
 0
У Ківерцях через ремонтні роботи півдня не буде води
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8