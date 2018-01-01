Водій, який збив пішохода у селищі на Волині, сидітиме за ґратами

У Ратному водій Volkswagen Golf збив пішохода. Внаслідок удару потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Волинський апеляційний суд скасував вирок Ратнівського районного суду, яким 24-річного мешканця селища Ратне за порушення правил безпеки дорожнього руху, які заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження, було засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк 1 рік та звільнено від відбування основного покарання зі встановленням 3-річного іспитового строку.Вночі 4 лютого 2017 року нетверезий молодик, керуючи автомобілем «Volkswagen Golf», рухався вулицями селища Ратне й, не впоравшись із керуванням, виїхав на праве узбіччя, де наїхав на пішохода.У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження.Суд першої інстанції призначив винуватцю ДТП покарання зі встановленням іспитового строку.Не погодившись із таким вироком суду, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку, наполягаючи на тому, що обвинуваченому необхідно призначити покарання у виді реального позбавлення волі, адже він вчинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння, винуватості своєї не визнав, збитки потерпілому не відшкодував.Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів обвинувачів, призначив чоловікові покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.Окрім того, з винуватця ДТП стягнуть на користь потерпілого 80000 гривень моральної шкоди та понад 9300 грн. в рахунок відшкодування витрат на професійну правничу допомогу.