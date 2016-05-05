Верховна Рада прийняла бюджет на 2019 рік





За ухвалення відповідного законопроекту (№ 9000) у другому читанні проголосували 239 народних депутатів та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету Верховної Ради з питань бюджету – 240 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. В основі затвердженого бюджету макроекономічний прогноз зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%, пише



Бюджет передбачає доходи в розмірі 1,026 трлн грн і витрати в розмірі 1,112 трлн грн, що на 18 млрд грн вище показників початкового проекту, прийнятого в першому читанні.



Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2019 року встановлено в сумі 2,060 трлн грн, гарантованого державою боргу - 388,6 млрд грн. Прожитковий мінімум на одну людину на місяць в 2019 році з 1 січня 2019 року становитиме 1853 грн, з 1 липня - 1936 грн, з 1 грудня - 2027 грн. Мінімальна заробітна плата з 1 січня буде підвищена до 4173 грн на місяць, або до 25,13 грн в погодинному розмірі.



Представляючи законопроект, міністр фінансів України Оксана Маркарова зазначила, що пріоритети залишились незмінними - бюджет збалансований та реалістичний.



«Дефіцит у межах 2,3% ВВП. Прохання підтримати законопроект в цілому з тими поправками, які були враховані комітетом. Це нам дасть можливість дійсно завершити 2018 рік, профінансувавши всі абсолютно видатки, і впевнено увійти у 2019 рік», - підкреслила вона.



Своєю чергою, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Сергій Мельник повідомив рішення комітету:



«Рекомендувати Верховній Раді доопрацьований законопроект № 9000 прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України, що наведені у листі-висновку комітету», - сказав він.



Як повідомлялося раніше, Верховна Рада 21 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік, що базується на макроекономічному прогнозі з ростом реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада прийняла Державний бюджет України на 2019 рік з граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП, доопрацьований і затверджений Кабінетом міністрів до другого читання.За ухвалення відповідного законопроекту (№ 9000) у другому читанні проголосували 239 народних депутатів та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету Верховної Ради з питань бюджету – 240 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. В основі затвердженого бюджету макроекономічний прогноз зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%, пише УНІАН Бюджет передбачає доходи в розмірі 1,026 трлн грн і витрати в розмірі 1,112 трлн грн, що на 18 млрд грн вище показників початкового проекту, прийнятого в першому читанні.Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2019 року встановлено в сумі 2,060 трлн грн, гарантованого державою боргу - 388,6 млрд грн. Прожитковий мінімум на одну людину на місяць в 2019 році з 1 січня 2019 року становитиме 1853 грн, з 1 липня - 1936 грн, з 1 грудня - 2027 грн. Мінімальна заробітна плата з 1 січня буде підвищена до 4173 грн на місяць, або до 25,13 грн в погодинному розмірі.Представляючи законопроект, міністр фінансів Українизазначила, що пріоритети залишились незмінними - бюджет збалансований та реалістичний.«Дефіцит у межах 2,3% ВВП. Прохання підтримати законопроект в цілому з тими поправками, які були враховані комітетом. Це нам дасть можливість дійсно завершити 2018 рік, профінансувавши всі абсолютно видатки, і впевнено увійти у 2019 рік», - підкреслила вона.Своєю чергою, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджетуповідомив рішення комітету:«Рекомендувати Верховній Раді доопрацьований законопроект № 9000 прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України, що наведені у листі-висновку комітету», - сказав він.Як повідомлялося раніше, Верховна Рада 21 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік, що базується на макроекономічному прогнозі з ростом реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.

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