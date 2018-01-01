Повідомили, що буде на місці колишньої книгарні у центрі Луцька





Директор ТОВ «Санеко Груп» Андрій Малай, яке і перемогло на аукціоні, придбавши приміщення за 7,7 мільйона гривень, розповів про подальші плани на об'єкт, – пишуть



Компанія, яку він очолює, займається інвестиційними проектами в сфері енергетики. Це – київська компанія з офісом в столиці.



«Зараз ми хотіли б завершити процедуру набуття права власності на об’єкт, який ми придбали на чесному аукціоні.



Згодом ми проінформуємо громаду щодо подальших планів, зараз готові лише частково привідкрити завісу: це буде чудовий європейський об'єкт на радість лучанам і гостям міста», – зазначив Андрій Малай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку «з-під молотка» продали приміщення колишньої книгарні «Планета».Директор ТОВ «Санеко Груп», розповів про подальші плани на об'єкт, – пишуть Волинські Новини Компанія, яку він очолює, займається інвестиційними проектами в сфері енергетики. Це – київська компанія з офісом в столиці.«Зараз ми хотіли б завершити процедуру набуття права власності на об’єкт, який ми придбали на чесному аукціоні.Згодом ми проінформуємо громаду щодо подальших планів, зараз готові лише частково привідкрити завісу: це буде чудовий європейський об'єкт на радість лучанам і гостям міста», – зазначив Андрій Малай.

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