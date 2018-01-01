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Волинянин за крадіжку алкоголю з бару сяде за ґрати на 3 роки

Волинянин за крадіжку алкоголю з бару сяде за ґрати на 3 роки
Волинянина, котрий викрав з бару шість пляшок вина та пляшку коньяку засудили до трьох років в'язниці.

Про це йдеться на сайті «Єдиний державний реєстр судових справ», - пише Район.Рожище.

Зазначається, що 12 червня чоловік проник до одного з барів Рожища, та викрав звідти шість пляшок вина та одну пляшку коньяку. Завдана саму збитків – 689,49 гривень.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, вчиненому щиро розкаявся та просив суворо не карати.

Аналізуючи зібрані у справі докази, суд дійшов висновку, що чоловік вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 185 КК України.

Враховуючи те, що зловмисник після постановлення вироку Рожищенського районного суду Волинської області від 19 липня 2013 року, але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, тому суд до покарання, призначеного за новим вироком, частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Суд постановив визнати чоловіка винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком 3 роки 6 місяців.

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Теги: крадіжка, алкоголь, бар
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Коментарі 1
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дурак! вагонами треба красти!
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