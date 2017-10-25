Луцькі волонтери планують привітати 15 тисяч дітей

Волонтери у рамках«Миколай про тебе не забуде» планують привітати зі святом Миколая близько 15 тисяч дітей.Про це у соціальній мережі Facebook написав громадський активіст«Помічники Фабрики Святого Миколая спільно з захисником Луцька (Святим Миколаєм) поставили ціль привітати близько 15 тисяч діток, які потребують нашої уваги і вірять в Чудотворця!» - зазначив Бут-Гусаїм.За його словами, волонтери також власноруч виготовляють глазуровані імбирно-медові пряники .«Придбати пряники можна на Фабриці Святого Миколая, зібрані кошти будуть спрямововані на закупівлю солодощів для діток, що чекають на Чудотворця. Також на Фабриці діятиме дитяча зона , чудові фотозони, майстер класи та збір подарунків», - стверджує активіст.Всіх небайдужих людей закликають допомогти зробити свято для малечі. Можна принести іграшки , дитячі книжечки, канцтовари, солодощі до Фабрики Святого Миколая (м.Луцьк, вул.Шопена 11, бібліотека імені Олени Пчілки, 3-й поверх).