Луцькі волонтери планують привітати 15 тисяч дітей
Сьогодні, 21:33
Волонтери у рамках благодійної акції «Миколай про тебе не забуде» планують привітати зі святом Миколая близько 15 тисяч дітей.
Про це у соціальній мережі Facebook написав громадський активіст Володимир Бут-Гусаїм.
«Помічники Фабрики Святого Миколая спільно з захисником Луцька (Святим Миколаєм) поставили ціль привітати близько 15 тисяч діток, які потребують нашої уваги і вірять в Чудотворця!» - зазначив Бут-Гусаїм.
За його словами, волонтери також власноруч виготовляють глазуровані імбирно-медові пряники .
«Придбати пряники можна на Фабриці Святого Миколая, зібрані кошти будуть спрямововані на закупівлю солодощів для діток, що чекають на Чудотворця. Також на Фабриці діятиме дитяча зона , чудові фотозони, майстер класи та збір подарунків», - стверджує активіст.
Всіх небайдужих людей закликають допомогти зробити свято для малечі. Можна принести іграшки , дитячі книжечки, канцтовари, солодощі до Фабрики Святого Миколая (м.Луцьк, вул.Шопена 11, бібліотека імені Олени Пчілки, 3-й поверх).
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Про це у соціальній мережі Facebook написав громадський активіст Володимир Бут-Гусаїм.
«Помічники Фабрики Святого Миколая спільно з захисником Луцька (Святим Миколаєм) поставили ціль привітати близько 15 тисяч діток, які потребують нашої уваги і вірять в Чудотворця!» - зазначив Бут-Гусаїм.
За його словами, волонтери також власноруч виготовляють глазуровані імбирно-медові пряники .
«Придбати пряники можна на Фабриці Святого Миколая, зібрані кошти будуть спрямововані на закупівлю солодощів для діток, що чекають на Чудотворця. Також на Фабриці діятиме дитяча зона , чудові фотозони, майстер класи та збір подарунків», - стверджує активіст.
Всіх небайдужих людей закликають допомогти зробити свято для малечі. Можна принести іграшки , дитячі книжечки, канцтовари, солодощі до Фабрики Святого Миколая (м.Луцьк, вул.Шопена 11, бібліотека імені Олени Пчілки, 3-й поверх).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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