На Волині невідомі в балаклавах напали на активістку, – ЗМІ

Ольгу Стеценко.



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Як зауважила Ольга Стеценко, вона ніколи не подумала б, що проживши 17 років у місті Ківерці, знаючи кожен провулок, буде боятись вийти на вулицю у темну пору, іти з тренування додому, буде ходити в рідному місті з думкою, що зараз хтось підійде і почне тобі погрожувати.



"Це сталося 22.11.2018 приблизно об 20:00 мене перестріли двоє чоловіків у балаклавах і почали мені погрожувати, а саме: «не пхай носа туди,куди не потрібно, де таке видно щоб спортсмени, «відбиті» туристи, ставали мерами міст» перепитати в мене чи я все зрозуміла і відпихнули мене!",– йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці невідомі у балаклавах напали на активісткуПро це повідомляє Район.Ківерці з посиланням на сторінку жінки.Як зауважила Ольга Стеценко, вона ніколи не подумала б, що проживши 17 років у місті Ківерці, знаючи кожен провулок, буде боятись вийти на вулицю у темну пору, іти з тренування додому, буде ходити в рідному місті з думкою, що зараз хтось підійде і почне тобі погрожувати."Це сталося 22.11.2018 приблизно об 20:00 мене перестріли двоє чоловіків у балаклавах і почали мені погрожувати, а саме: «не пхай носа туди,куди не потрібно, де таке видно щоб спортсмени, «відбиті» туристи, ставали мерами міст» перепитати в мене чи я все зрозуміла і відпихнули мене!",– йдеться у дописі.

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