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На Волині невідомі в балаклавах напали на активістку, – ЗМІ

На Волині невідомі в балаклавах напали на активістку, – ЗМІ
У місті Ківерці невідомі у балаклавах напали на активістку Ольгу Стеценко.

Про це повідомляє Район.Ківерці з посиланням на сторінку жінки.

Як зауважила Ольга Стеценко, вона ніколи не подумала б, що проживши 17 років у місті Ківерці, знаючи кожен провулок, буде боятись вийти на вулицю у темну пору, іти з тренування додому, буде ходити в рідному місті з думкою, що зараз хтось підійде і почне тобі погрожувати.

"Це сталося 22.11.2018 приблизно об 20:00 мене перестріли двоє чоловіків у балаклавах і почали мені погрожувати, а саме: «не пхай носа туди,куди не потрібно, де таке видно щоб спортсмени, «відбиті» туристи, ставали мерами міст» перепитати в мене чи я все зрозуміла і відпихнули мене!",– йдеться у дописі.

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Теги: напад, Ківерці
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