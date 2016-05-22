На Волині невідомі в балаклавах напали на активістку, – ЗМІ
Сьогодні, 09:41
У місті Ківерці невідомі у балаклавах напали на активістку Ольгу Стеценко.
Про це повідомляє Район.Ківерці з посиланням на сторінку жінки.
Як зауважила Ольга Стеценко, вона ніколи не подумала б, що проживши 17 років у місті Ківерці, знаючи кожен провулок, буде боятись вийти на вулицю у темну пору, іти з тренування додому, буде ходити в рідному місті з думкою, що зараз хтось підійде і почне тобі погрожувати.
"Це сталося 22.11.2018 приблизно об 20:00 мене перестріли двоє чоловіків у балаклавах і почали мені погрожувати, а саме: «не пхай носа туди,куди не потрібно, де таке видно щоб спортсмени, «відбиті» туристи, ставали мерами міст» перепитати в мене чи я все зрозуміла і відпихнули мене!",– йдеться у дописі.
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Про це повідомляє Район.Ківерці з посиланням на сторінку жінки.
Як зауважила Ольга Стеценко, вона ніколи не подумала б, що проживши 17 років у місті Ківерці, знаючи кожен провулок, буде боятись вийти на вулицю у темну пору, іти з тренування додому, буде ходити в рідному місті з думкою, що зараз хтось підійде і почне тобі погрожувати.
"Це сталося 22.11.2018 приблизно об 20:00 мене перестріли двоє чоловіків у балаклавах і почали мені погрожувати, а саме: «не пхай носа туди,куди не потрібно, де таке видно щоб спортсмени, «відбиті» туристи, ставали мерами міст» перепитати в мене чи я все зрозуміла і відпихнули мене!",– йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Піарчиком попахує)))
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