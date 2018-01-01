Під Луцьком кілька машин злетіли в кювет. ФОТО





Про це у групі "Автоандони Луцька" написав Валентин Максімчук.



"Перед Копачівкою зі сторони Луцька багато машин позлітало з дорогі. Будьте Обережні на дорозі", – йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобілі опинилися в кюветі.Про це у групі "Автоандони Луцька" написав"Перед Копачівкою зі сторони Луцька багато машин позлітало з дорогі. Будьте Обережні на дорозі", – йдеться в дописі.

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