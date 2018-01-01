Під Луцьком кілька машин злетіли в кювет. ФОТО
Сьогодні, 01:35
Неподалік Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобілі опинилися в кюветі.
Про це у групі "Автоандони Луцька" написав Валентин Максімчук.
"Перед Копачівкою зі сторони Луцька багато машин позлітало з дорогі. Будьте Обережні на дорозі", – йдеться в дописі.
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Про це у групі "Автоандони Луцька" написав Валентин Максімчук.
"Перед Копачівкою зі сторони Луцька багато машин позлітало з дорогі. Будьте Обережні на дорозі", – йдеться в дописі.
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