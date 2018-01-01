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Під Луцьком кілька машин злетіли в кювет. ФОТО

Під Луцьком кілька машин злетіли в кювет. ФОТО
Неподалік Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобілі опинилися в кюветі.

Про це у групі "Автоандони Луцька" написав Валентин Максімчук.

"Перед Копачівкою зі сторони Луцька багато машин позлітало з дорогі. Будьте Обережні на дорозі", – йдеться в дописі.
Під Луцьком кілька машин злетіли в кювет. ФОТО

Під Луцьком кілька машин злетіли в кювет. ФОТО

Під Луцьком кілька машин злетіли в кювет. ФОТО

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Теги: аварія, кювет, ожеледиця
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