Діти Небесного Легіону: просять привітати сина волинського Героя-атовця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Дмитрик Іванченко, уже за кілька днів відзначить 7-ий день народження. Він є сином офіцера ЗСУ, старшого лейтенанта 51-шої окремої механізованої бригади. Чоловік народився у сім’ї військових, сам здобував військову освіту спочатку в Одесі, потім у Львові, тож і фізично, і морально був готовий до ведення бойових дій, тому й пішов захищати нашу державу від агресора ще у лютому 2014 року. Побратими з вдячністю згадують про той вишкіл, який отримали від Євгенія, і той досвід, яким поділився з ними. Та 11 травня 2014 року чоловік трагічно загинув по дорозі до полігону. Без батька залишився єдиний син, продовжувач роду Дмитрик, якому тоді було лише трохи більше двох років.Зараз хлопчик – першокласник. Так як дитячого садочку Діма не відвідував, і лише перед школою ходив на підготовчі курси, то до школи він спішив з величезним задоволенням. Для нього це все було новим, цікавим та неймовірно захопливим. Процес навчання дається Дмитрику легко, хлопчик уважно ставиться до завдань і любить отримувати оцінку «відмінно». Уже має свої улюблені предмети – це фізкультура та математика.Так як наш іменинник дуже енергійний, та подекуди навіть непосидючий, мама з радістю віддала б його на якісь додаткові заняття із футболу чи інших рухливих видів спорту. Але на даний час ніяких гуртків він не відвідує. Найбільшим же захопленням самої дитини є плавання, та за місцем проживання хлопчика гуртків такого типу немає. Тож поплавати Дмитрику доводиться не часто. Лише одного разу він разом з матусею поїхали на відпочинок за кордон, до Єгипту, тут уже хлопець накупався досхочу. Минулого року за сприяння волонтерів Віка з синочком мала змогу відпочити також у Карпатах.Вдома Діма дуже багато часу проводить з дідусем Віктором та бабусею Оленою, допомагає їм по господарству, ремонтує з дідом трактор. І взагалі, хлопець дуже любить, коли до нього ставляться як до дорослого та доручають різноманітні серйозні завдання, він намагається виконувати усі обов’язки чоловіка у хатніх справах. Не зважаючи на свій вік, дитина уже самостійно ходить у магазин, до якого від їхнього дому іти треба 10 хв., за покупками.Найбільшим авторитетом для хлопчика є, безсумнівно, його татко, а ще матуся та трохи старший по віку друг Валентин. Наш іменинник уже зараз каже, що хоче, коли виросте, стати офіцером, військовим або ж поліцейським. Дмитрик мріє про курси військової підготовки, які відвідує Валик.Вікторія розповіла, що про них дбають хіба волонтери (за що жінка висловлює величезну вдячність). Коли Дмитрику виповнилося 1,5 роки, Віка змушена була вийти з декретної відпустки, аби не втратити робоче місце. Тож і матеріальний стан родини характеризує як задовільний (на основні потреби дитини заробляє сама). Але буде рада будь-якій приємності для її синочка, будь-якому подарунку чи вітальній листівці.ІВАНЧЕНКО ДМИТРО. Невдовзі 7 років (28.11.2011). М. Володимир-Волинський.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.