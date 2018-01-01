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Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО

Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО
ДП «Камінь-Каширське ЛГ», що на Волині, поділилося вдалими кадрами ще не засніженого Нуйнівського осіннього лісу.

І світлини нагадають кожному про цьогорічну теплу та по-особливому приємну осінь, – пише Район.Камінь-Каширський.

Цей останній подих жовто-багряної пори створює атмосферу спокою та тиші і нагадує, що вже через п'ять днів кожен рахуватиме лічені дні до Нового року. Та у стрічці з'являтимуться фото засніженого міста.

Тому в останню неділю осені згадайте всі теплі моменти та проведіть цей день у колі сім'ї.
Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО

Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО

Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО

Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО

Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО

Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО

Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО

Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО

Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО

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Теги: ліс, лісівники, фото
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