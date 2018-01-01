Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО





І світлини нагадають кожному про цьогорічну теплу та по-особливому приємну осінь, – пише



Цей останній подих жовто-багряної пори створює атмосферу спокою та тиші і нагадує, що вже через п'ять днів кожен рахуватиме лічені дні до Нового року. Та у стрічці з'являтимуться фото засніженого міста.



Тому в останню неділю осені згадайте всі теплі моменти та проведіть цей день у колі сім'ї.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДП «Камінь-Каширське ЛГ», що на Волині, поділилося вдалими кадрами ще не засніженого Нуйнівського осіннього лісу.І світлини нагадають кожному про цьогорічну теплу та по-особливому приємну осінь, – пише Район.Камінь-Каширський Цей останній подих жовто-багряної пори створює атмосферу спокою та тиші і нагадує, що вже через п'ять днів кожен рахуватиме лічені дні до Нового року. Та у стрічці з'являтимуться фото засніженого міста.Тому в останню неділю осені згадайте всі теплі моменти та проведіть цей день у колі сім'ї.

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