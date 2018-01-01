вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Знов кров, катетер, крапельниця», – лучанка Мар'яна Пархом'юк потрапила у лікарню

«Знов кров, катетер, крапельниця», – лучанка Мар'яна Пархом'юк потрапила у лікарню
Онкохвора лучанка Мар’яна Пархом’юк, яка лікується у Білорусі і вже пройшла перший блок лікування, знову потрапила у лікувальний заклад через інфекцію.

Про це вона повідомила у Facebook.

«У понеділок ввечері у мене піднялась температура до 38 (якщо температура нижче, то це вважається нормою), для звичайної людини нічого страшного, але не для мене, оскільки я не маю імунітету, чіпляю всі бацили на себе як лєнта для мух в серпні», – написала дівчина.

Того же вечора вона звернулася у лікарню: «...і знов кров, катетер, крапельниця...»

«І так 5 днів. З симптомів: нежить, кашель, червоне горло і температура, яка піднімалась один раз вдень», – повідомила Мар’яна.

За її словами, зараз вона уже вдома, але щодня відвідує денний стаціонар, де її капають антибіотик.

«І з самого хорошого: нарешті я сама сідаю і встаю», – додала вона.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Мар’яни Пархом’юк виявили рак крові.

Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картки «ПриватБанку»:

4149 4978 6222 9442 Пархом‘юк Мар‘яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рак, Мар'яна Пархом'юк, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яким був фронтовий театр на Волині 100 років тому
Сьогодні, 08:45
Збройні сили України привели в повну боєготовність
Сьогодні, 08:31
«Знов кров, катетер, крапельниця», – лучанка Мар'яна Пархом'юк потрапила у лікарню
Сьогодні, 08:27
Волинянин продав мешканці Донбасу неіснуюче авто
Сьогодні, 08:13
Стало відомо, коли Верховна Рада збереться щодо воєнного стану
Сьогодні, 08:06
Схожі новини
Немає сили і хочеться спати: онкохвора Мар'яна Пархом'юк розповіла про «хімію» Немає сили і хочеться спати: онкохвора Мар'яна Пархом'юк розповіла про «хімію»
28 жовтень, 07:33
На «Маркеті надії» у Луцьку для онкохворої дівчини зібрали понад 120 тисяч На «Маркеті надії» у Луцьку для онкохворої дівчини зібрали понад 120 тисяч
21 жовтень, 21:21
У центрі Луцька стартував благодійний ярамарок. ВІДЕО У центрі Луцька стартував благодійний ярамарок. ВІДЕО
21 жовтень, 13:47
На благодійному концерті для онкохворої волинянки зібрали 15 тисяч На благодійному концерті для онкохворої волинянки зібрали 15 тисяч
21 жовтень, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 26 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
Яким був фронтовий театр на Волині 100 років тому
Сьогодні, 08:45
 0
Збройні сили України привели в повну боєготовність
Сьогодні, 08:31
 0
«Знов кров, катетер, крапельниця», – лучанка Мар'яна Пархом'юк потрапила у лікарню
Сьогодні, 08:27
 0
Волинянин продав мешканці Донбасу неіснуюче авто
Сьогодні, 08:13
 0
Медіа
відео
1/8