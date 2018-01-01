«Знов кров, катетер, крапельниця», – лучанка Мар'яна Пархом'юк потрапила у лікарню

Мар’яна Пархом’юк, яка лікується у Білорусі і вже пройшла перший блок лікування, знову потрапила у лікувальний заклад через інфекцію.



Про це вона повідомила у



«У понеділок ввечері у мене піднялась температура до 38 (якщо температура нижче, то це вважається нормою), для звичайної людини нічого страшного, але не для мене, оскільки я не маю імунітету, чіпляю всі бацили на себе як лєнта для мух в серпні», – написала дівчина.



Того же вечора вона звернулася у лікарню: «...і знов кров, катетер, крапельниця...»



«І так 5 днів. З симптомів: нежить, кашель, червоне горло і температура, яка піднімалась один раз вдень», – повідомила Мар’яна.



За її словами, зараз вона уже вдома, але щодня відвідує денний стаціонар, де її капають антибіотик.



«І з самого хорошого: нарешті я сама сідаю і встаю», – додала вона.



Нагадаємо, наприкінці жовтня у Мар’яни Пархом’юк



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