Воєнний стан не вплине на банківську систему





Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій на засіданні Ради національної безпеки оборони, - пише



"Пане Президенте, рішення, які будуть прийняті, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи. Банківські відділення і офіси будуть працювати у звичайному режимі. Рішення не вплинуть на роботу банків", - сказав Смолій.



Як повідомлялось, за результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко попросив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.



Голова Верховної Ради Андрій Парубій



Як відомо, 25 листопада кораблі Військово-морських сил України були атаковані російськими військовими.



В районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.Про це заявив голова Національного банкуна засіданні Ради національної безпеки оборони, - пише Економічна правда "Пане Президенте, рішення, які будуть прийняті, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи. Банківські відділення і офіси будуть працювати у звичайному режимі. Рішення не вплинуть на роботу банків", - сказав Смолій.Як повідомлялось, за результатами засідання РНБО президентпопросив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.Голова Верховної Ради скликав позачергове засідання парламенту на 16:00 26 листопада.Як відомо, 25 листопада кораблі Військово-морських сил України були атаковані російськими військовими.В районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.

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