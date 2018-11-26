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Воєнний стан не вплине на банківську систему

Воєнний стан не вплине на банківську систему
У випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.

Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій на засіданні Ради національної безпеки оборони, - пише Економічна правда.

"Пане Президенте, рішення, які будуть прийняті, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи. Банківські відділення і офіси будуть працювати у звичайному режимі. Рішення не вплинуть на роботу банків", - сказав Смолій.

Як повідомлялось, за результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко попросив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту на 16:00 26 листопада.

Як відомо, 25 листопада кораблі Військово-морських сил України були атаковані російськими військовими.

В районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.

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Теги: Росія, агресія, воєнний стан
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