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Страшне вбивство на Волині: подробиці

Страшне вбивство на Волині: подробиці
У Ковелі чоловік убив двох місцевих жителів, а ще одного поранив. Після інциденту стрілець наклав на себе руки.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Поліцейські з’ясували, що в будинку по вулиці Володимирській у Ковелі, 46-річний місцевий житель під час конфлікту застрелив із зареєстрованої мисливської зброї двох ковельчан, 51 та 25 років, після чого наклав на себе руки.

Ще одного потерпілого, 43-річного чоловіка, із вогнепальним пораненням доставили у лікарню.

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На місці працює поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Мова йде про умисне вбивство двох або більше осіб.

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Теги: смерть, вбивство, Волинь
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