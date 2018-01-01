Страшне вбивство на Волині: подробиці

У Ковелі чоловік убив двох місцевих жителів, а ще одного поранив. Після інциденту стрілець наклав на себе руки.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Поліцейські з’ясували, що в будинку по вулиці Володимирській у Ковелі, 46-річний місцевий житель під час конфлікту застрелив із зареєстрованої мисливської зброї двох ковельчан, 51 та 25 років, після чого наклав на себе руки.Ще одного потерпілого, 43-річного чоловіка, із вогнепальним пораненням доставили у лікарню.На місці працює поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.Мова йде про умисне вбивство двох або більше осіб.