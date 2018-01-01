Страшне вбивство на Волині: подробиці
Сьогодні, 15:33
У Ковелі чоловік убив двох місцевих жителів, а ще одного поранив. Після інциденту стрілець наклав на себе руки.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Поліцейські з’ясували, що в будинку по вулиці Володимирській у Ковелі, 46-річний місцевий житель під час конфлікту застрелив із зареєстрованої мисливської зброї двох ковельчан, 51 та 25 років, після чого наклав на себе руки.
Ще одного потерпілого, 43-річного чоловіка, із вогнепальним пораненням доставили у лікарню.
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На місці працює поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Мова йде про умисне вбивство двох або більше осіб.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Поліцейські з’ясували, що в будинку по вулиці Володимирській у Ковелі, 46-річний місцевий житель під час конфлікту застрелив із зареєстрованої мисливської зброї двох ковельчан, 51 та 25 років, після чого наклав на себе руки.
Ще одного потерпілого, 43-річного чоловіка, із вогнепальним пораненням доставили у лікарню.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Стрілянина у Ковелі: повідомили про трьох загиблих
На місці працює поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Мова йде про умисне вбивство двох або більше осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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