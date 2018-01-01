вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Моряки, тримайтесь»: українці підтримують полонених військових

«Моряки, тримайтесь»: українці підтримують полонених військових
Українці по всій території країни підтримують 24 полонених військових, яких незаконно захопили росіяни в Азовському морі.

Про це повідомляє 24 канал.

Українці висловлюють свою підтримку полоненим і їхнім рідним:

«Шановні хлопці, тримайтеся, вся Україна з вами. Вся Україна вас підтримує, вам допомагає. Ми з вами серцем, ми з любов'ю, тримайтеся».
«Шановні наші чоловіки, сини, батьки чиїсь, тримайтеся, ми з вами».
«Дорогі хлопці, військові моряки, тримайтеся. Україна вас буде підтримувати».
«Я підтримую хлопців, хай тримаються, все буде добре».

Відео: українці підтримають полонених військових



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: моряки, флешмоб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Моряки, тримайтесь»: українці підтримують полонених військових
Сьогодні, 03:25
Луцька гімназія просить міськраду облаштувати автостоянку
Сьогодні, 02:07
Муніципали «пропіарили» луцького автохама. ФОТО
Сьогодні, 00:42
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп прокоментував напад Росії на українські кораблі
26 листопад, 23:04
Схожі новини
«Привітай захисника»: військовий із Волині закликав до флешмобу «Привітай захисника»: військовий із Волині закликав до флешмобу
14 жовтень, 20:21
Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО Студенти луцького політеху влаштували спортивний флешмоб. ФОТО
07 вересень, 14:47
Пам’ять Василя Стуса в Луцьку вшанували флешмобом Пам’ять Василя Стуса в Луцьку вшанували флешмобом
05 вересень, 22:13
До Волині докотився новий флешмоб. ФОТО До Волині докотився новий флешмоб. ФОТО
15 серпень, 00:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Моряки, тримайтесь»: українці підтримують полонених військових
Сьогодні, 03:25
 0
Луцька гімназія просить міськраду облаштувати автостоянку
Сьогодні, 02:07
 0
Муніципали «пропіарили» луцького автохама. ФОТО
Сьогодні, 00:42
 0
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Трамп прокоментував напад Росії на українські кораблі
26 листопад, 23:04
 0
Медіа
відео
1/8