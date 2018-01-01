«Моряки, тримайтесь»: українці підтримують полонених військових





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Українці висловлюють свою підтримку полоненим і їхнім рідним:



«Шановні хлопці, тримайтеся, вся Україна з вами. Вся Україна вас підтримує, вам допомагає. Ми з вами серцем, ми з любов'ю, тримайтеся».

«Шановні наші чоловіки, сини, батьки чиїсь, тримайтеся, ми з вами».

«Дорогі хлопці, військові моряки, тримайтеся. Україна вас буде підтримувати».

«Я підтримую хлопців, хай тримаються, все буде добре».



Відео: українці підтримають полонених військових







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці по всій території країни підтримують 24 полонених військових, яких незаконно захопили росіяни в Азовському морі.Про це повідомляє 24 канал Українці висловлюють свою підтримку полоненим і їхнім рідним:«Шановні хлопці, тримайтеся, вся Україна з вами. Вся Україна вас підтримує, вам допомагає. Ми з вами серцем, ми з любов'ю, тримайтеся».«Шановні наші чоловіки, сини, батьки чиїсь, тримайтеся, ми з вами».«Дорогі хлопці, військові моряки, тримайтеся. Україна вас буде підтримувати».«Я підтримую хлопців, хай тримаються, все буде добре».Відео: українці підтримають полонених військових

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