«Моряки, тримайтесь»: українці підтримують полонених військових
Сьогодні, 03:25
Українці по всій території країни підтримують 24 полонених військових, яких незаконно захопили росіяни в Азовському морі.
Про це повідомляє 24 канал.
Українці висловлюють свою підтримку полоненим і їхнім рідним:
«Шановні хлопці, тримайтеся, вся Україна з вами. Вся Україна вас підтримує, вам допомагає. Ми з вами серцем, ми з любов'ю, тримайтеся».
«Шановні наші чоловіки, сини, батьки чиїсь, тримайтеся, ми з вами».
«Дорогі хлопці, військові моряки, тримайтеся. Україна вас буде підтримувати».
«Я підтримую хлопців, хай тримаються, все буде добре».
Відео: українці підтримають полонених військових
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Про це повідомляє 24 канал.
Українці висловлюють свою підтримку полоненим і їхнім рідним:
«Шановні хлопці, тримайтеся, вся Україна з вами. Вся Україна вас підтримує, вам допомагає. Ми з вами серцем, ми з любов'ю, тримайтеся».
«Шановні наші чоловіки, сини, батьки чиїсь, тримайтеся, ми з вами».
«Дорогі хлопці, військові моряки, тримайтеся. Україна вас буде підтримувати».
«Я підтримую хлопців, хай тримаються, все буде добре».
Відео: українці підтримають полонених військових
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