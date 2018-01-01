Місія NASA успішно висадилася на Марсі





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«Після семи місяців подорожей через космос апарат NASA «InSight» висадився на Марс. Через кілька хвилин InSight надіслав офіційний «звуковий сигнал» до NASA, щоб повідомити, що з ним все добре, а також фотографію марсіанської поверхні, де приземлився апарат», - зазначається в повідомленні.



Апарат InSight був запущений 5 травня цього року. Заплановано, що впродовж двох років він досліджуватиме глибини Марса для встановлення історії формування планети.



Щоб досягти Марса, InSight пролетів понад 484 млн км на максимальній швидкості 9,98 км/год. Разом з ним переміщалися два кубових супутника MarCO розміром з валізу кожний. MarCO призначені для передачі даних з апарату InSight.



«Нарешті ми дослідимо глибини Марса й покращимо наше розуміння сусідньої планети, оскільки NASA готується надіслати людей глибше в нашу Сонячну систему», - наводить видання слова в.о. директора Управління планетарних наук NASA Лорі Глейза.



InSight є автоматично керованим непілотованим апаратом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Космічний апарат InSight американського космічного агентства NASA здійснив успішну посадку на поверхню планети Марс.Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал CNN.«Після семи місяців подорожей через космос апарат NASA «InSight» висадився на Марс. Через кілька хвилин InSight надіслав офіційний «звуковий сигнал» до NASA, щоб повідомити, що з ним все добре, а також фотографію марсіанської поверхні, де приземлився апарат», - зазначається в повідомленні.Апарат InSight був запущений 5 травня цього року. Заплановано, що впродовж двох років він досліджуватиме глибини Марса для встановлення історії формування планети.Щоб досягти Марса, InSight пролетів понад 484 млн км на максимальній швидкості 9,98 км/год. Разом з ним переміщалися два кубових супутника MarCO розміром з валізу кожний. MarCO призначені для передачі даних з апарату InSight.«Нарешті ми дослідимо глибини Марса й покращимо наше розуміння сусідньої планети, оскільки NASA готується надіслати людей глибше в нашу Сонячну систему», - наводить видання слова в.о. директора Управління планетарних наук NASAInSight є автоматично керованим непілотованим апаратом.

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