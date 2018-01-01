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«Євробляхарі» розблокували усі волинські пункти пропуску на кордоні з Польщею

«Євробляхарі» розблокували усі волинські пункти пропуску на кордоні з Польщею
Водії автівок на єврономерах більше не обмежують рух на пунктах пропуску «Устилуг» та «Ягодин».

Транспорті засоби почали перетинати кордон, ще зночі, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Рух автотранспорту на пункті пропуску «Ягодин» відновили сьогодні вранці.

Нагадаємо, що поліція Волині розпочала кримінальні провадження за фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску «Ягодин».

Додамо, мешканці міста Устилуг скаржаться на гори сміття та безлад, який залишили по собі «євробляхери» біля самого кордону.

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Теги: бляхи, протест
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