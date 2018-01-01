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«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО

«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО
Важкохворій 8-річній волинянці Вікторії Павлік з села Скобелка Горохівського району необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію за кордоном.

Про це йдеться на сторінці батька дівчинки, Володимира Павліка.

Маленькій дівчинці поставили діагноз: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.

Лікувати дитину погодилися у ізраїльській лікарні Хаддаса. Лише на обстеження у медзакладі, яке триватиме 5-7 днів, та проживання необхідно $7 000 доларів. Вже за результатами обстеження, дитині призначать операцію, яка обійдеться у 100 тисяч доларів.

Після операції на дитину чекає реабілітація у Трускавці. Курс відновлення триватиме 2 місяці і коштуватиме 50 тисяч гривень, 38 з яких вже зібрали.

«Допоможіть врятувати дитину. Благаємо про допомогу», – просить мама дівчинки Леся Павлік.

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Усі, кому небайдужа доля 8-річної дівчинки, можуть переказати кошти за такими реквізитами:

Рахунок ПриватБанку 5168 7427 1002 1423 (мама Павлік Леся Олексіївна (097 873 16 63)).
«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО
«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО
«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО
«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО
«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО
«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО
«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО
«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО
«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО
«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО

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Теги: Вікторія Павлік, лікування, збір коштів, реабілітація
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