«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО

Важкохворій 8-річній волинянціз села Скобелка Горохівського району необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію за кордоном.Про це йдеться на сторінці батька дівчинки,Маленькій дівчинці поставили діагноз: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.Лікувати дитину погодилися у ізраїльській лікарні Хаддаса. Лише на обстеження у медзакладі, яке триватиме 5-7 днів, та проживання необхідно $7 000 доларів. Вже за результатами обстеження, дитині призначать операцію, яка обійдеться у 100 тисяч доларів.Після операції на дитину чекає реабілітація у Трускавці. Курс відновлення триватиме 2 місяці і коштуватиме 50 тисяч гривень, 38 з яких вже зібрали.«Допоможіть врятувати дитину. Благаємо про допомогу», – просить мама дівчинкиУсі, кому небайдужа доля 8-річної дівчинки, можуть переказати кошти за такими реквізитами:Рахунок ПриватБанку(мама Павлік Леся Олексіївна (097 873 16 63)).