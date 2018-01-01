«Допоможіть врятувати дитину»: важкохворій волинянці необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію. ФОТО
Сьогодні, 12:17
Важкохворій 8-річній волинянці Вікторії Павлік з села Скобелка Горохівського району необхідно зібрати 100 тисяч доларів на операцію за кордоном.
Про це йдеться на сторінці батька дівчинки, Володимира Павліка.
Маленькій дівчинці поставили діагноз: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.
Лікувати дитину погодилися у ізраїльській лікарні Хаддаса. Лише на обстеження у медзакладі, яке триватиме 5-7 днів, та проживання необхідно $7 000 доларів. Вже за результатами обстеження, дитині призначать операцію, яка обійдеться у 100 тисяч доларів.
Після операції на дитину чекає реабілітація у Трускавці. Курс відновлення триватиме 2 місяці і коштуватиме 50 тисяч гривень, 38 з яких вже зібрали.
«Допоможіть врятувати дитину. Благаємо про допомогу», – просить мама дівчинки Леся Павлік.
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Усі, кому небайдужа доля 8-річної дівчинки, можуть переказати кошти за такими реквізитами:
Рахунок ПриватБанку 5168 7427 1002 1423 (мама Павлік Леся Олексіївна (097 873 16 63)).
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Про це йдеться на сторінці батька дівчинки, Володимира Павліка.
Маленькій дівчинці поставили діагноз: дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія.
Лікувати дитину погодилися у ізраїльській лікарні Хаддаса. Лише на обстеження у медзакладі, яке триватиме 5-7 днів, та проживання необхідно $7 000 доларів. Вже за результатами обстеження, дитині призначать операцію, яка обійдеться у 100 тисяч доларів.
Після операції на дитину чекає реабілітація у Трускавці. Курс відновлення триватиме 2 місяці і коштуватиме 50 тисяч гривень, 38 з яких вже зібрали.
«Допоможіть врятувати дитину. Благаємо про допомогу», – просить мама дівчинки Леся Павлік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сім кіл пекла, аби могти жити: батьки особливої дівчинки з Волині благають про допомогу
Усі, кому небайдужа доля 8-річної дівчинки, можуть переказати кошти за такими реквізитами:
Рахунок ПриватБанку 5168 7427 1002 1423 (мама Павлік Леся Олексіївна (097 873 16 63)).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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