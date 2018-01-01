День пам'яті святого апостола Пилипа: що сьогодні не можна робити





Цей день є останнім перед початком великого Різвяного посту, який в народі також називають Пилипівкою, - повідомляє



Пилип прославився великою кількістю чудес. Одного разу він воскресив померле немовлятко, яке до нього принесла безутішна мати. 27 листопада також відзначають всесвітній день відмови від покупок.



Іменини 27 листопада святкують: Олександр, Олексій, Ганна, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Пилип.



Народні прикмети на 27 листопада:



– Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.



– Якщо ви побачили як вмивається кішка, в будинку де живуть неодружені – до швидкого весілля.



– Горобці цвірінькають – до зміни погоди.



– Дівчата у сні цього дня можуть побачити судженого.



Що можна робити 27 листопада

1. Цього дня проводять обряд вигнання тарганів. Для цього за нитку витягали таргана, яка була прив'язана до ноги. Вважалося, що після цього тарганів в будинку більше не буде.



2. Пилипів день – останній час, коли можна їсти жирну їжу.



3. В давнину дівчата збиралися разом на ворожіння. Передбачити майбутнє можна і на пельменях, додаючи туди різні начинки:



– перець – чекайте неприємностей;



– цукор – до любові або романтичного побачення;



– сіль – до сліз;



– м’ята – до спокою;



– кріп – до ревнощів;



– петрушка – до порожніх клопотів.



4. Дівчатам, які не встигли вийти заміж, рекомендується піти в церкву і попросити Бога, в наступному році знайти їм другу половинку.



5. Вірять, що Пилип захищає та зцілює віруючих. Святому моляться при різних хворобах. Кажуть, що він зцілює захворюваннях очей. А ще позбавляє від скорботи й печалі.



Що не можна робити 27 листопада

1. Намагайтеся подалі триматися від лісів, відкритих місцевостей і полів, де можна було зустріти вовків. Кажуть, що саме з Пилипових днів вони стають злішими та можуть напасти на людину.



2. Постарайтеся цього дня не працювати. Ходіть одне до одного в гості та розважайтеся вдосталь, адже це останній день для веселощів та сміху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 листопада 2018 року вшановують святого апостола Пилипа, який був наймолодшим учнем Ісуса.Цей день є останнім перед початком великого Різвяного посту, який в народі також називають Пилипівкою, - повідомляє канал 24 . Святий апостол Пилип був глибоким знавцем Святого Письма і старозавітних пророцтв, чекав приходу Месії. Пилип проповідував Євангеліє в Скіфії і Фрігії.Пилип прославився великою кількістю чудес. Одного разу він воскресив померле немовлятко, яке до нього принесла безутішна мати. 27 листопада також відзначають всесвітній день відмови від покупок.Іменини 27 листопада святкують: Олександр, Олексій, Ганна, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Пилип.Народні прикмети на 27 листопада:– Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.– Якщо ви побачили як вмивається кішка, в будинку де живуть неодружені – до швидкого весілля.– Горобці цвірінькають – до зміни погоди.– Дівчата у сні цього дня можуть побачити судженого.1. Цього дня проводять обряд вигнання тарганів. Для цього за нитку витягали таргана, яка була прив'язана до ноги. Вважалося, що після цього тарганів в будинку більше не буде.2. Пилипів день – останній час, коли можна їсти жирну їжу.3. В давнину дівчата збиралися разом на ворожіння. Передбачити майбутнє можна і на пельменях, додаючи туди різні начинки:– перець – чекайте неприємностей;– цукор – до любові або романтичного побачення;– сіль – до сліз;– м’ята – до спокою;– кріп – до ревнощів;– петрушка – до порожніх клопотів.4. Дівчатам, які не встигли вийти заміж, рекомендується піти в церкву і попросити Бога, в наступному році знайти їм другу половинку.5. Вірять, що Пилип захищає та зцілює віруючих. Святому моляться при різних хворобах. Кажуть, що він зцілює захворюваннях очей. А ще позбавляє від скорботи й печалі.1. Намагайтеся подалі триматися від лісів, відкритих місцевостей і полів, де можна було зустріти вовків. Кажуть, що саме з Пилипових днів вони стають злішими та можуть напасти на людину.2. Постарайтеся цього дня не працювати. Ходіть одне до одного в гості та розважайтеся вдосталь, адже це останній день для веселощів та сміху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію