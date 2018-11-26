вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві чоловік вистрибнув з вікна 19-поверхівки і ледь не вбив перехожого

У Києві чоловік вистрибнув з вікна 19-поверхівки і ледь не вбив перехожого
У Києві в Подільському районі сталася смертельна пригода. Чоловік вистрибнув з балкона багатоповерхівки.

Інцидент трапився в понеділок, 26 листопада о 18:30, - пише Інформатор.

Чоловік вистрибнув з балкона 19-го поверху. Він помер на місці. Тіло лежало під під'їздом багатоповерхівки. Поліцію і «швидку» викликав очевидець, на якого мало не впав хлопець.

За попередньою інформацією, на 19 поверсі одного з під'їздів за адресою вулиця Сергія Данченка, 1 знаходиться незаконний хостел. За словами консьєржа, випасти з цього балкона випадково складно, так як у нього досить висока бетонна огорожа. Також жінка стверджує, що загиблого не знає.

Попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі дії підтвердили, що перед стрибком він з усією сили відштовхнувся від вікна, після чого вилетів вниз. Дана подія розцінюється як самогубство.

Особа чоловіка поки не встановлена. Ззовні йому 25-30 років. Деталі події встановить слідство.

У Києві чоловік вистрибнув з вікна 19-поверхівки і ледь не вбив перехожого

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли поховають загиблого Героя з Луцька
Сьогодні, 15:16
Зібрав речі, щоб їхати додому: сестра загиблого на Сході лучанина розповіла про брата
Сьогодні, 15:15
У Києві чоловік вистрибнув з вікна 19-поверхівки і ледь не вбив перехожого
Сьогодні, 14:49
У ЖК «Оріон» монтують «теплу» підлогу. ФОТО*
Сьогодні, 14:48
У Луцьку під час безкоштовного медогляду у однієї людини виявили СНІД. ВІДЕО
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку
19 жовтень, 13:53
У Києві жінка випала з 11-го поверху та розбилася на смерть об дах ресторану У Києві жінка випала з 11-го поверху та розбилася на смерть об дах ресторану
13 серпень, 19:33
Моторошне самогубство: жінка повісилася з плюшевим ведмедиком у руках. ФОТО. ВІДЕО 18+ Моторошне самогубство: жінка повісилася з плюшевим ведмедиком у руках. ФОТО. ВІДЕО 18+
09 серпень, 15:25
У Києві жінка вистрибнула з 21-го поверху будинку У Києві жінка вистрибнула з 21-го поверху будинку
18 квітень, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі після протестів «євробляхарів» – купи сміття. ФОТО
Сьогодні, 16:13
 0
У Криму суд арештував двох українських моряків
Сьогодні, 16:02
 0
В Україні розмитнили перший автомобіль на «євробляхах» за новими правилами
Сьогодні, 15:46
 0
«Тікають до приїзду поліції»: у будинку в центрі Луцька продовжують незаконні роботи
Сьогодні, 15:45
 0
У кінотеатрі «Multiplex» покажуть канські шедеври*
Сьогодні, 15:28
 0
Медіа
відео
1/8