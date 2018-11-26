У Києві чоловік вистрибнув з вікна 19-поверхівки і ледь не вбив перехожого





Інцидент трапився в понеділок, 26 листопада о 18:30, - пише



Чоловік вистрибнув з балкона 19-го поверху. Він помер на місці. Тіло лежало під під'їздом багатоповерхівки. Поліцію і «швидку» викликав очевидець, на якого мало не впав хлопець.



За попередньою інформацією, на 19 поверсі одного з під'їздів за адресою вулиця Сергія Данченка, 1 знаходиться незаконний хостел. За словами консьєржа, випасти з цього балкона випадково складно, так як у нього досить висока бетонна огорожа. Також жінка стверджує, що загиблого не знає.



Попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі дії підтвердили, що перед стрибком він з усією сили відштовхнувся від вікна, після чого вилетів вниз. Дана подія розцінюється як самогубство.



Особа чоловіка поки не встановлена. Ззовні йому 25-30 років. Деталі події встановить слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Подільському районі сталася смертельна пригода. Чоловік вистрибнув з балкона багатоповерхівки.Інцидент трапився в понеділок, 26 листопада о 18:30, - пише Інформатор Чоловік вистрибнув з балкона 19-го поверху. Він помер на місці. Тіло лежало під під'їздом багатоповерхівки. Поліцію і «швидку» викликав очевидець, на якого мало не впав хлопець.За попередньою інформацією, на 19 поверсі одного з під'їздів за адресою вулиця Сергія Данченка, 1 знаходиться незаконний хостел. За словами консьєржа, випасти з цього балкона випадково складно, так як у нього досить висока бетонна огорожа. Також жінка стверджує, що загиблого не знає.Попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі дії підтвердили, що перед стрибком він з усією сили відштовхнувся від вікна, після чого вилетів вниз. Дана подія розцінюється як самогубство.Особа чоловіка поки не встановлена. Ззовні йому 25-30 років. Деталі події встановить слідство.

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