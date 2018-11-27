Луцький нардеп розповів, чому воєнний стан ввели зараз, а не в 2014 році





Під бурхливі оплески від фракції Опозиційного блоку, фракції Радикальної партії Олега Ляшка та ВО «Батьківщина» на чолі з Юлею Тимошенко розпочали бокування трибуни, - пише



Виступ та заклики Олега Ляшка про обмеження свободи слова, демократичних прав українців і т.п. не мали жодної доцільності, оскільки обмеження так чи інакше будуть і Олександр Турчинов про це говорив.



Але все ж, депутатам вдалось розглянути проект закону про воєнний стан та проголосувати за його введення на території 10 областей України.



Народний депутат Ігор Лапін прокоментував, чому саме в цих областях ввели воєнний стан.



«Це області, які розташовані вздовж російського, молдовського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів, а Вінниця скоріш за все тому, що там один із центрів оперативного командування», – прокоментував нардеп.



«Після введення воєнного стану починає працювати уряд, адміністрації починають готувати мобілізаційний резерв першої черги – тобто проводиться ряд заходів. Але обмеження прав і свобод не відбувається . Це буде лише тоді, коли поза межі ОС буде вторгнення Росії. Тобто, зараз є межі проведення ООС і якщо бойовики та російська армія перейдуть за ці межі, то вже включається режим воєнного стану в тих областях», – пояснив Лапін.



Народний обранець також розповів, чому воєнний стан введений зараз а не в 2014 році.



«А з чим ми мали в 2014 році включати воєнний стан. В нас навіть не було збройних сил. В нас не було забезпечення. В нас волонтери забезпечували всім необхідним добровольців. Другий момент – як ми мали розповідати в правовому полі перед світом, що саме Росія нас атакувала? Ми б говорили, що це вони, а російська влада запевняла б, що їхніх військ там нема. А доказів про те, що це саме російські збройні сили в нас не було», – сказав нардеп.



«А сьогодні, вперше за 5 років, ми продиктували порядок денний на світовій арені тому, що Росія зробила збройну агресію в нейтральних водах – російський військовий корабель атакував в нейтральних водах український військовий корабель», – додав він.



Лапін зауважив, що на сьогоднішній десь стало можливо введення воєнного стану і світова спільнота зрозуміла Україну.



«Я за те, щоб воєнний стан був введений ще в 2014 році. Хоча побудує думка, про те, що його не вводили через залучення інвестицій та траншу МВФ. Мені важко про це зараз судити, бо в 2014 році я був на війні. Сьогодні в нас є сила і можливість введення воєнного стану і ми це зробили», – підсумував Ігор Лапін



До слова, тези про низькі рейтинги Порошенка, і про те, що це все робиться спеціально для виборів, і інші звинувачення України, як повідомив Лапін, якраз і є, елементи російської пропаганди. Відео і скріншоти цієї пропаганди Лапін розмістив в себе на сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Ці тези процитували деякі наші політики блокуючи трибуну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 26 листопада, Верховна Рада ввела воєнний стан на території 10 областей України. Попри те, що таке рішення є інтересом України, захист державних кордонів та суверенітету країни, дві фракції блокували трибуну ВР та намагались зірвати голосування.Під бурхливі оплески від фракції Опозиційного блоку, фракції Радикальної партії Олега Ляшка та ВО «Батьківщина» на чолі з Юлею Тимошенко розпочали бокування трибуни, - пише Вар . Вимагали – скоротити воєнний стан до 30 днів, оскільки, на їхню думку, 2 місяці такого стану зривали б президентські вибори. Фракція Тимошенко вимагали окремо зафіксувати проведення виборів 31 березня.Виступ та заклики Олега Ляшка про обмеження свободи слова, демократичних прав українців і т.п. не мали жодної доцільності, оскільки обмеження так чи інакше будуть і Олександр Турчинов про це говорив.Але все ж, депутатам вдалось розглянути проект закону про воєнний стан та проголосувати за його введення на території 10 областей України.Народний депутатпрокоментував, чому саме в цих областях ввели воєнний стан.«Це області, які розташовані вздовж російського, молдовського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів, а Вінниця скоріш за все тому, що там один із центрів оперативного командування», – прокоментував нардеп.«Після введення воєнного стану починає працювати уряд, адміністрації починають готувати мобілізаційний резерв першої черги – тобто проводиться ряд заходів. Але обмеження прав і свобод не відбувається . Це буде лише тоді, коли поза межі ОС буде вторгнення Росії. Тобто, зараз є межі проведення ООС і якщо бойовики та російська армія перейдуть за ці межі, то вже включається режим воєнного стану в тих областях», – пояснив Лапін.Народний обранець також розповів, чому воєнний стан введений зараз а не в 2014 році.«А з чим ми мали в 2014 році включати воєнний стан. В нас навіть не було збройних сил. В нас не було забезпечення. В нас волонтери забезпечували всім необхідним добровольців. Другий момент – як ми мали розповідати в правовому полі перед світом, що саме Росія нас атакувала? Ми б говорили, що це вони, а російська влада запевняла б, що їхніх військ там нема. А доказів про те, що це саме російські збройні сили в нас не було», – сказав нардеп.«А сьогодні, вперше за 5 років, ми продиктували порядок денний на світовій арені тому, що Росія зробила збройну агресію в нейтральних водах – російський військовий корабель атакував в нейтральних водах український військовий корабель», – додав він.Лапін зауважив, що на сьогоднішній десь стало можливо введення воєнного стану і світова спільнота зрозуміла Україну.«Я за те, щоб воєнний стан був введений ще в 2014 році. Хоча побудує думка, про те, що його не вводили через залучення інвестицій та траншу МВФ. Мені важко про це зараз судити, бо в 2014 році я був на війні. Сьогодні в нас є сила і можливість введення воєнного стану і ми це зробили», – підсумував Ігор ЛапінДо слова, тези про низькі рейтинги Порошенка, і про те, що це все робиться спеціально для виборів, і інші звинувачення України, як повідомив Лапін, якраз і є, елементи російської пропаганди. Відео і скріншоти цієї пропаганди Лапін розмістив в себе на сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Ці тези процитували деякі наші політики блокуючи трибуну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію