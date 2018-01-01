Різдвяний піст 2018: дата та традиції дотримання





Коли буде Різдвяний піст у 2018 році, як правильно харчуватися і яких правил слід дотримуватися в цей період – в матеріалі



Якщо ви вирішили поститися в Різдвяний піст 2018, варто продумати, як харчуватися в цей період, щоб отримати користь для душі і тіла і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю. Адже навіть під час посту люди можуть харчуватися правильно, різноманітно, повноцінно і смачно.



Різдвяний піст 2018: дата початку та закінчення



Різдвяний піст у 2018 році розпочнеться у середу, 28 листопада, та закінчиться в суботу 6 січня. Триває Різдвяний піст 40 днів. Це останній піст у році, який готує душу і тіло віруючих до зустрічі Різдва Христового.



Зимовий піст напередодні Різдва ще називають Пилипівський, тому що починається одразу після дня пам’яті Святого апостола Пилипа. Люди постять, щоб віддячити Богові за зібраний урожай та підготуватися до свята Різдва Христового.



Різдвяний піст 2018: що можна їсти



У період Різдвяного пості необхідно утримуватися від цілого ряду продуктів: м’яса, молока, яєць, сиру, вершкового масла, в деякі дні від риби.



До Дня Святого Миколая постити слід за правилами Петрового посту. Також в понеділок, середу і п’ятницю можна вживати рибу, рослинне масло. В інші дні рослинне масло не дозволено. Якщо на середу або п’ятницю випаде свято Введення в храм Пресвятої Богородиці, то можна вживати рибу.



Після Дня Святого Миколая і до самого Різдва дозволено їсти рибу в суботу та неділю. У період з 2 по 6 січня піст посилюється, тобто в ці дні Різдвяного посту не можна вживати рибу навіть у суботу та неділю.



Під час посту в церкві не проводять обряди хрещення та вінчання. До того ж, не варто влаштовувати весілля в ці дні, адже пост присвячений молитвам, покаянням й очищенню від гріхів.



Традиції Різдвяного посту 2018



Зимовий Різдвяний піст встановлений церквою, щоб освятити останню частину року таємничим оновленням духовного єднання з Богом. Різдвяна Чотиридесятниця символізує сорокаденний піст Мойсея, який в результаті отримав на кам'яних скрижалях накреслення слів Божих. Християни в цей період постять, моляться, проходять очищення від гріхів, щоб з чистим серцем, душею і тілом підготуватися до святкової зустрічі Різдва Христового.



Піст має на увазі не тільки обмеження в їжі, але і певний внутрішній настрій, духовне очищення, інакше він перетвориться на дієту. Справжній піст пов'язаний із молитвою, покаянням, прощенням образ, викоріненням злих думок, утриманням від спокус і пороків, відмовою від розважальних і видовищних заходів.



Хворим людям, вагітним і годуючим жінкам, а також дітям дозволене послаблення посту. А тому, перш ніж поститися, обов'язково порадься зі своїм лікарем, а також священиком. Адже піст полягає не в тому, що ми їмо, а в тому, що ми можемо пожертвувати заради віри і Бога, не завдаючи шкоди своєму здоров'ю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різдвяний піст 2018 – це останній багатоденний піст у нинішньому році.Коли буде Різдвяний піст у 2018 році, як правильно харчуватися і яких правил слід дотримуватися в цей період – в матеріалі каналу 24 Якщо ви вирішили поститися в Різдвяний піст 2018, варто продумати, як харчуватися в цей період, щоб отримати користь для душі і тіла і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю. Адже навіть під час посту люди можуть харчуватися правильно, різноманітно, повноцінно і смачно.Різдвяний піст у 2018 році розпочнеться у середу, 28 листопада, та закінчиться в суботу 6 січня. Триває Різдвяний піст 40 днів. Це останній піст у році, який готує душу і тіло віруючих до зустрічі Різдва Христового.Зимовий піст напередодні Різдва ще називають Пилипівський, тому що починається одразу після дня пам’яті Святого апостола Пилипа. Люди постять, щоб віддячити Богові за зібраний урожай та підготуватися до свята Різдва Христового.У період Різдвяного пості необхідно утримуватися від цілого ряду продуктів: м’яса, молока, яєць, сиру, вершкового масла, в деякі дні від риби.До Дня Святого Миколая постити слід за правилами Петрового посту. Також в понеділок, середу і п’ятницю можна вживати рибу, рослинне масло. В інші дні рослинне масло не дозволено. Якщо на середу або п’ятницю випаде свято Введення в храм Пресвятої Богородиці, то можна вживати рибу.Після Дня Святого Миколая і до самого Різдва дозволено їсти рибу в суботу та неділю. У період з 2 по 6 січня піст посилюється, тобто в ці дні Різдвяного посту не можна вживати рибу навіть у суботу та неділю.Під час посту в церкві не проводять обряди хрещення та вінчання. До того ж, не варто влаштовувати весілля в ці дні, адже пост присвячений молитвам, покаянням й очищенню від гріхів.Зимовий Різдвяний піст встановлений церквою, щоб освятити останню частину року таємничим оновленням духовного єднання з Богом. Різдвяна Чотиридесятниця символізує сорокаденний піст Мойсея, який в результаті отримав на кам'яних скрижалях накреслення слів Божих. Християни в цей період постять, моляться, проходять очищення від гріхів, щоб з чистим серцем, душею і тілом підготуватися до святкової зустрічі Різдва Христового.Піст має на увазі не тільки обмеження в їжі, але і певний внутрішній настрій, духовне очищення, інакше він перетвориться на дієту. Справжній піст пов'язаний із молитвою, покаянням, прощенням образ, викоріненням злих думок, утриманням від спокус і пороків, відмовою від розважальних і видовищних заходів.Хворим людям, вагітним і годуючим жінкам, а також дітям дозволене послаблення посту. А тому, перш ніж поститися, обов'язково порадься зі своїм лікарем, а також священиком. Адже піст полягає не в тому, що ми їмо, а в тому, що ми можемо пожертвувати заради віри і Бога, не завдаючи шкоди своєму здоров'ю.

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