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Літня волинянка не повелася на «кидалово» шахраїв і зекономила 13 тисяч

Літня волинянка не повелася на «кидалово» шахраїв і зекономила 13 тисяч
На Волині шахраї намагалися ошукати 73-річну бабусю.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Поліцейським надійшло повідомлення про те, що до 73-х річної жительки с. Острів'я зателефонувала незнайома особа з анонімного номеру та повідомила, що з її сином трапилась халепа.

А щоб його відкупити, потрібно переказати кошти на банківський рахунок в сумі 13 000 гривень.

"Кошти перераховано не було, з жителькою поліцейські провели профілактичну бесіду щодо убезпечення від можливих дій шахраїв", - йдеться у повідомленні.

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Теги: шахрайство, гроші, кримінал
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