Літня волинянка не повелася на «кидалово» шахраїв і зекономила 13 тисяч
Сьогодні, 11:33
На Волині шахраї намагалися ошукати 73-річну бабусю.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Поліцейським надійшло повідомлення про те, що до 73-х річної жительки с. Острів'я зателефонувала незнайома особа з анонімного номеру та повідомила, що з її сином трапилась халепа.
А щоб його відкупити, потрібно переказати кошти на банківський рахунок в сумі 13 000 гривень.
"Кошти перераховано не було, з жителькою поліцейські провели профілактичну бесіду щодо убезпечення від можливих дій шахраїв", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Поліцейським надійшло повідомлення про те, що до 73-х річної жительки с. Острів'я зателефонувала незнайома особа з анонімного номеру та повідомила, що з її сином трапилась халепа.
А щоб його відкупити, потрібно переказати кошти на банківський рахунок в сумі 13 000 гривень.
"Кошти перераховано не було, з жителькою поліцейські провели профілактичну бесіду щодо убезпечення від можливих дій шахраїв", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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