Літня волинянка не повелася на «кидалово» шахраїв і зекономила 13 тисяч

На Волині шахраї намагалися ошукати 73-річну бабусю.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.Поліцейським надійшло повідомлення про те, що до 73-х річної жительки с. Острів'я зателефонувала незнайома особа з анонімного номеру та повідомила, що з її сином трапилась халепа.А щоб його відкупити, потрібно переказати кошти на банківський рахунок в сумі 13 000 гривень."Кошти перераховано не було, з жителькою поліцейські провели профілактичну бесіду щодо убезпечення від можливих дій шахраїв", - йдеться у повідомленні.