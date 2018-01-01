Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
Сьогодні, 15:16
У Ковелі експонують виставку картин "Світ емоцій".
Експозицію презентує Благодійний Фонд «Зірка Благодіяння» у рамках освітнього проекту. Його основний напрямок діяльності це - допомога дітям, їх мистецьке та естетичне виховання, - повідомили у ковельській мерії.
Подібні виставки постійно відбуваються у Києві, Миколаєві, Херсоні, Одесі, Луцьку. Минулого року відбувся аукціон картин. За виручені кошти було прооперували двох хлопчиків з вадами зору.
Експозиція складається з 30 оригінальних робіт.
"Оглянувши таку виставку, у відвідувачів виникає запитання: "Хто ж її автор"? Проте, це – таємниця, якою художник не бажає ділитись. Він – меценат, який робить добру справу, працюючи інкогніто", - йдеться у повідомленні.
Відомо лише, що автор родом з України та уже багато років проживає в Нідерландах. Він займається живописом, надаючи свої полотна для благодійності.
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Експозицію презентує Благодійний Фонд «Зірка Благодіяння» у рамках освітнього проекту. Його основний напрямок діяльності це - допомога дітям, їх мистецьке та естетичне виховання, - повідомили у ковельській мерії.
Подібні виставки постійно відбуваються у Києві, Миколаєві, Херсоні, Одесі, Луцьку. Минулого року відбувся аукціон картин. За виручені кошти було прооперували двох хлопчиків з вадами зору.
Експозиція складається з 30 оригінальних робіт.
"Оглянувши таку виставку, у відвідувачів виникає запитання: "Хто ж її автор"? Проте, це – таємниця, якою художник не бажає ділитись. Він – меценат, який робить добру справу, працюючи інкогніто", - йдеться у повідомленні.
Відомо лише, що автор родом з України та уже багато років проживає в Нідерландах. Він займається живописом, надаючи свої полотна для благодійності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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