Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі

У Ковелі експонують виставку картин "Світ емоцій".Експозицію презентує Благодійний Фонд «Зірка Благодіяння» у рамках освітнього проекту. Його основний напрямок діяльності це - допомога дітям, їх мистецьке та естетичне виховання, - повідомили у ковельській мерії.Подібні виставки постійно відбуваються у Києві, Миколаєві, Херсоні, Одесі, Луцьку. Минулого року відбувся аукціон картин. За виручені кошти було прооперували двох хлопчиків з вадами зору.Експозиція складається з 30 оригінальних робіт."Оглянувши таку виставку, у відвідувачів виникає запитання: "Хто ж її автор"? Проте, це – таємниця, якою художник не бажає ділитись. Він – меценат, який робить добру справу, працюючи інкогніто", - йдеться у повідомленні.Відомо лише, що автор родом з України та уже багато років проживає в Нідерландах. Він займається живописом, надаючи свої полотна для благодійності.