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Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі

Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
У Ковелі експонують виставку картин "Світ емоцій".

Експозицію презентує Благодійний Фонд «Зірка Благодіяння» у рамках освітнього проекту. Його основний напрямок діяльності це - допомога дітям, їх мистецьке та естетичне виховання, - повідомили у ковельській мерії.

Подібні виставки постійно відбуваються у Києві, Миколаєві, Херсоні, Одесі, Луцьку. Минулого року відбувся аукціон картин. За виручені кошти було прооперували двох хлопчиків з вадами зору.

Експозиція складається з 30 оригінальних робіт.

"Оглянувши таку виставку, у відвідувачів виникає запитання: "Хто ж її автор"? Проте, це – таємниця, якою художник не бажає ділитись. Він – меценат, який робить добру справу, працюючи інкогніто", - йдеться у повідомленні.

Відомо лише, що автор родом з України та уже багато років проживає в Нідерландах. Він займається живописом, надаючи свої полотна для благодійності.

Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі
Анонімний меценат з Нідерландів виставив свої картини у Ковелі

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Теги: картини, виставка, Ковель
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