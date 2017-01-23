У луцькому суді чоловік розпилив сльозогінний газ
Сьогодні, 16:49
У приміщенні Луцького міськрайонного суду чоловік розпилив сльозогіний газ.
Про це повідомили у Луцькому міськрайонному суді Волинської області.
28 листопада до приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області, який знаходиться на вулиці Лесі Українки, 24, відбулася сутичка між сторонами судового процесу.
В ході якої, один з чоловіків застосував в приміщенні суду балончик зі сльозогінним газом. На місце інциденту викликали поліцію.
"Крім того, зі слів майора роти патрульної служби поліції, особливого призначення «Світязь», який здійснював охорону приміщення суду, стало відомо, що чоловік намагався пронести до приміщення суду зброю (пістолет), але її вчасно виявили", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Луцькому міськрайонному суді Волинської області.
28 листопада до приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області, який знаходиться на вулиці Лесі Українки, 24, відбулася сутичка між сторонами судового процесу.
В ході якої, один з чоловіків застосував в приміщенні суду балончик зі сльозогінним газом. На місце інциденту викликали поліцію.
"Крім того, зі слів майора роти патрульної служби поліції, особливого призначення «Світязь», який здійснював охорону приміщення суду, стало відомо, що чоловік намагався пронести до приміщення суду зброю (пістолет), але її вчасно виявили", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
О, тепер новий голова суду перестане відвідувачів пускати в приміщення. Нехай на вулиці мерзнуть, нема чого!
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