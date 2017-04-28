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На Волині зловили злодія, який вкрав 15 велосипедів

На Волині зловили злодія, який вкрав 15 велосипедів
У Ківерцях поліція затримала велосипедного злодія.

Правоохоронці встановили причетність зловмисника до 15 крадіжок велосипедів, - інформує ГУНП у Волинській області.

Частину викрадених двоколісних правоохоронці вилучили. До слова, волинянина раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно. Зловмиснику обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.





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Теги: злодій, крадіжка, велосипед
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