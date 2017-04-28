На Волині зловили злодія, який вкрав 15 велосипедів
Сьогодні, 12:44
У Ківерцях поліція затримала велосипедного злодія.
Правоохоронці встановили причетність зловмисника до 15 крадіжок велосипедів, - інформує ГУНП у Волинській області.
Частину викрадених двоколісних правоохоронці вилучили. До слова, волинянина раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно. Зловмиснику обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
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Правоохоронці встановили причетність зловмисника до 15 крадіжок велосипедів, - інформує ГУНП у Волинській області.
Частину викрадених двоколісних правоохоронці вилучили. До слова, волинянина раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно. Зловмиснику обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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