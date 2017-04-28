На Волині зловили злодія, який вкрав 15 велосипедів





Правоохоронці встановили причетність зловмисника до 15 крадіжок велосипедів, - інформує ГУНП у Волинській області.



Частину викрадених двоколісних правоохоронці вилучили. До слова, волинянина раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.



Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно. Зловмиснику обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.











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