вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У кінотеатрі «Premier City» розпочали продаж квитків на фільм «Аквамен» 3D*

У кінотеатрі «Premier City» розпочали продаж квитків на фільм «Аквамен» 3D*
Тільки 29 листопада лучани можуть придбати квитки на фільм «Аквамен» 3D за знижкою -20 гривень.

Зазначимо, що при купівлі квитків з 30 листопада до 5 грудня знижка становитиме до -15 гривень.

При купівлі квитка з 6 до 11 грудня знижка становитиме - 10 гривень.

Купити квитки можна тут: https://vkino.ua/ua/show/7195-akvamen-3d/lutsk/premiercity
У кінотеатрі «Premier City» розпочали продаж квитків на фільм «Аквамен» 3D*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фільм, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обіцянки треба виконувати, – депутат Покровський про два мільйони на квартири атовцям
Сьогодні, 15:36
У Луцьку фіскали вилучили 350 літрів безакцизного алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 15:35
У кінотеатрі «Premier City» розпочали продаж квитків на фільм «Аквамен» 3D*
Сьогодні, 15:30
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Помер легендарний гравець «Динамо»
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
У «ПортCity» відбулася зустріч із творцями українського історичного бойовика «Король Данило» У «ПортCity» відбулася зустріч із творцями українського історичного бойовика «Король Данило»
26 листопад, 17:00
Лучан запрошують на перегляд «суворого» фільму Лучан запрошують на перегляд «суворого» фільму
14 листопад, 18:29
У Луцьку відбудеться костюмований нічний кіноперегляд «Володаря перснів» У Луцьку відбудеться костюмований нічний кіноперегляд «Володаря перснів»
23 жовтень, 19:12
У Луцьку пенсіонерам показували фільм про Симона Петлюру. ФОТО У Луцьку пенсіонерам показували фільм про Симона Петлюру. ФОТО
13 вересень, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбулась Рада регіонального розвитку Волині
Сьогодні, 16:24
 0
Хто у Луцьку орендуватиме міські приміщення за 1 гривню
Сьогодні, 16:08
 0
Скандальному забудовнику зменшили розмір пайової участі
Сьогодні, 15:55
 0
Маршрутці «Підгайці-Забороль» заборонили їздити центром Луцька
Сьогодні, 15:52
 0
Скандальна директорка волинської школи судиться через догану
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8