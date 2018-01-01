У кінотеатрі «Premier City» розпочали продаж квитків на фільм «Аквамен» 3D*
Сьогодні, 15:30
Тільки 29 листопада лучани можуть придбати квитки на фільм «Аквамен» 3D за знижкою -20 гривень.
Зазначимо, що при купівлі квитків з 30 листопада до 5 грудня знижка становитиме до -15 гривень.
При купівлі квитка з 6 до 11 грудня знижка становитиме - 10 гривень.
Купити квитки можна тут: https://vkino.ua/ua/show/7195-akvamen-3d/lutsk/premiercity
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Зазначимо, що при купівлі квитків з 30 листопада до 5 грудня знижка становитиме до -15 гривень.
При купівлі квитка з 6 до 11 грудня знижка становитиме - 10 гривень.
Купити квитки можна тут: https://vkino.ua/ua/show/7195-akvamen-3d/lutsk/premiercity
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