У кінотеатрі «Premier City» розпочали продаж квитків на фільм «Аквамен» 3D*





Зазначимо, що при купівлі квитків з 30 листопада до 5 грудня знижка становитиме до -15 гривень.



При купівлі квитка з 6 до 11 грудня знижка становитиме - 10 гривень.



Купити квитки можна тут:



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