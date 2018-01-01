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На Волині авто збило лося, який раптово вибіг на трасу

На Волині авто збило лося, який раптово вибіг на трасу
На Ковельщині іномарка зіткнулася з лосем.

В результаті ДТП водій та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження, - пише Район.Ковель.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 20-й годині на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Волошки Ковельського району.

27-річний водій автомобіля «Шкода Октавія» не зумів попередити зіткнення із лосем, що раптово вибіг на смугу руху. Внаслідок удару водій та двоє його 49-річних пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Ковельський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Ухвалою Ковельського міськрайонного суду призначили судово-медичні експертизи. Про долю лося у матеріалах справи нічого не сказано.

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Теги: ДТП, лось, Волинь
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