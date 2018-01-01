У Луцьку скаржаться на затяжний ремонт мосту на Ковельській
Сьогодні, 11:51
У Луцьку нарікають на ускладнений рух мостом на вулиці Ковельській, спричинений ремонтом.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Анатолій Семенюк.
"Починаючи ремонтні роботи міська влада анонсувала, що міст буде відремонтовано до морозів та до кінця осені! Роботи на мосту вже тривалий час не ведуться, - а це постійні пробки, особливо зранку та ввечері, коли люди їдуть на роботу чи повертаються додому, тролейбус на Володимирську не їздить! Невже не можна врешті доробити той міст та полегшити життя лучанам!?" - пише обурений чоловік.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Анатолій Семенюк.
"Починаючи ремонтні роботи міська влада анонсувала, що міст буде відремонтовано до морозів та до кінця осені! Роботи на мосту вже тривалий час не ведуться, - а це постійні пробки, особливо зранку та ввечері, коли люди їдуть на роботу чи повертаються додому, тролейбус на Володимирську не їздить! Невже не можна врешті доробити той міст та полегшити життя лучанам!?" - пише обурений чоловік.
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