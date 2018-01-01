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Перші пташки: на Волині водії розмитнили 7 «блях», не виїжджаючи за кордон

Перші пташки: на Волині водії розмитнили 7 «блях», не виїжджаючи за кордон
Через митні пости Волині випустили у вільний обіг уже 7 легкових автомобілів, які раніше їздили на іноземних номерах.

Станом на 29 листопада за деклараціями громадян, які раніше користувались в Україні легковими автомобілями з іноземною реєстрацією, Волинська митниця випустила у вільний обіг 7 транспортних засобів різних, переважно німецьких виробників, - повідомили у Волинській митниці ДФС.

Шість з них оформили на митному посту «Луцьк», один – на митному посту «Ягодин».

П’ятеро громадян, які легалізували авто, мешкають у Волинській області. Решта – скористались наданим законом правом звертатися до будь-якого органу доходів і зборів, без застережень щодо місця їхньої реєстрації.

Без виїзду за межі України вони подали до митниці декларацію за встановленою формою, сплатили до бюджету разом понад 515 тисяч гривень і отримали документи для подальшої реєстрації у сервісному центрі МВС.

До слова, у Ягодині перший у практиці митного оформлення за новими правилами автомобіль «Volkswagen» - 1999 року виготовлення. Його власник – мешканець прикордоння.

Раніше він не міг оформити це авто, оскільки воно не відповідає стандарту Євро – 5.

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Теги: бляхи, розмитненя
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