Перші пташки: на Волині водії розмитнили 7 «блях», не виїжджаючи за кордон

Через митні пости Волині випустили у вільний обіг уже 7 легкових автомобілів, які раніше їздили на іноземних номерах.Станом на 29 листопада за деклараціями громадян, які раніше користувались в Україні легковими автомобілями з іноземною реєстрацією, Волинська митниця випустила у вільний обіг 7 транспортних засобів різних, переважно німецьких виробників, - повідомили у Волинській митниці ДФС.Шість з них оформили на митному посту «Луцьк», один – на митному посту «Ягодин».П’ятеро громадян, які легалізували авто, мешкають у Волинській області. Решта – скористались наданим законом правом звертатися до будь-якого органу доходів і зборів, без застережень щодо місця їхньої реєстрації.Без виїзду за межі України вони подали до митниці декларацію за встановленою формою, сплатили до бюджету разом понад 515 тисяч гривень і отримали документи для подальшої реєстрації у сервісному центрі МВС.До слова, у Ягодині перший у практиці митного оформлення за новими правилами автомобіль «Volkswagen» - 1999 року виготовлення. Його власник – мешканець прикордоння.Раніше він не міг оформити це авто, оскільки воно не відповідає стандарту Євро – 5.