Перші пташки: на Волині водії розмитнили 7 «блях», не виїжджаючи за кордон

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Через митні пости Волині випустили у вільний обіг уже 7 легкових автомобілів, які раніше їздили на іноземних номерах.
Станом на 29 листопада за деклараціями громадян, які раніше користувались в Україні легковими автомобілями з іноземною реєстрацією, Волинська митниця випустила у вільний обіг 7 транспортних засобів різних, переважно німецьких виробників, - повідомили у Волинській митниці ДФС.
Шість з них оформили на митному посту «Луцьк», один – на митному посту «Ягодин».
П’ятеро громадян, які легалізували авто, мешкають у Волинській області. Решта – скористались наданим законом правом звертатися до будь-якого органу доходів і зборів, без застережень щодо місця їхньої реєстрації.
Без виїзду за межі України вони подали до митниці декларацію за встановленою формою, сплатили до бюджету разом понад 515 тисяч гривень і отримали документи для подальшої реєстрації у сервісному центрі МВС.
До слова, у Ягодині перший у практиці митного оформлення за новими правилами автомобіль «Volkswagen» - 1999 року виготовлення. Його власник – мешканець прикордоння.
Раніше він не міг оформити це авто, оскільки воно не відповідає стандарту Євро – 5.
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Станом на 29 листопада за деклараціями громадян, які раніше користувались в Україні легковими автомобілями з іноземною реєстрацією, Волинська митниця випустила у вільний обіг 7 транспортних засобів різних, переважно німецьких виробників, - повідомили у Волинській митниці ДФС.
Шість з них оформили на митному посту «Луцьк», один – на митному посту «Ягодин».
П’ятеро громадян, які легалізували авто, мешкають у Волинській області. Решта – скористались наданим законом правом звертатися до будь-якого органу доходів і зборів, без застережень щодо місця їхньої реєстрації.
Без виїзду за межі України вони подали до митниці декларацію за встановленою формою, сплатили до бюджету разом понад 515 тисяч гривень і отримали документи для подальшої реєстрації у сервісному центрі МВС.
До слова, у Ягодині перший у практиці митного оформлення за новими правилами автомобіль «Volkswagen» - 1999 року виготовлення. Його власник – мешканець прикордоння.
Раніше він не міг оформити це авто, оскільки воно не відповідає стандарту Євро – 5.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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