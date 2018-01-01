вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

1 грудня на Волині: гортаючи календар

1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують журналісти Сніжана Шевчук (на фото) й Іван Капітула та екс-депутат Волинської облради Олександр Хоміч.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Роман та Іларіон.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Сьогодні також відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

А в нашій державі 1 грудня відзначається День працівників прокуратури України.

На Волині 1 грудня 1939 року була відкрита Луцька музична школа №1.

У 1990 році вийшов перший номер газети «Волинська реклама».

1 грудня 2003 року – власником 100% акцій фірми «Волиньхолдинг» стала компанія «Нестле Україна».

1 грудня 2004 року – вийшов перший номер газети «Волинські єпархіальні відомості» (Волинської єпархії УПЦ КП).

Цього ж дня у 2009 році в музеї Волинської ікони громадськості вперше показали відреставровану Чудотворну ікону Холмської Богородиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відзначили 100-річчя «Просвіти». ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нова плата за харчування у садочках Луцька: де і скільки
30 листопад, 22:48
У Луцьку судять скандальних реабілітологів
30 листопад, 22:10
Голова ОДА припустив можливість провокацій на Волині
30 листопад, 21:33
Схожі новини
30 листопада на Волині: гортаючи календар 30 листопада на Волині: гортаючи календар
30 листопад, 00:00
29 листопада на Волині: гортаючи календар 29 листопада на Волині: гортаючи календар
29 листопад, 00:00
28 листопада на Волині: гортаючи календар 28 листопада на Волині: гортаючи календар
28 листопад, 00:00
27 листопада на Волині: гортаючи календар 27 листопада на Волині: гортаючи календар
27 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відзначили 100-річчя «Просвіти». ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
 0
1 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Нова плата за харчування у садочках Луцька: де і скільки
30 листопад, 22:48
 0
У Луцьку судять скандальних реабілітологів
30 листопад, 22:10
 0
Голова ОДА припустив можливість провокацій на Волині
30 листопад, 21:33
 0
Медіа
відео
1/8