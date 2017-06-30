Відомо, хто хоче стати мером міста Ківерці

Ківерцівська міська виборча комісія об’єднаної територіальної громади зареєструвала 271 кандидата у депутати до відповідної міської ради, висунутих 12 політичними партіями, та 6 кандидатів на посаду Ківерцівського міського голови ОТГ.Про це стало відомо представникам Громадянської мережі ОПОРА 30 листопада, - пише прес-служба організації.Зокрема, на посаду мера міста Ківерці претендують:1)(висунутий шляхом самовисування);2)(висунутий Радикальною партією Олега Ляшка);3)(висунута шляхом самовисування);4)(висунутий шляхом самовисування);5)(висунутий шляхом самовисування);6)(висунутий партією «Громадський Рух «Народний Контроль»).Окрім того, для участі у перших виборах до Ківерцівської міської ради ОТГ, які відбудуться 23 грудня 2018 р., 12 місцевих осередків політичних партій висунули 271 кандидата у депутати. Зокрема, ВО «Батьківщина» – 27, Радикальна партія Олега Ляшка – 27, «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» – 27, «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 27, Аграрна партія України – 27, «Громадянська позиція» - 27, Народний Рух України – 27, ВО «Свобода» – 26, «Громадський рух «Народний контроль» – 23, «Об’єднання «Самопоміч» – 21, Соціалістична партія України – 10, «Соціалісти» – 2.Нагадаємо, що відповідно до частини 9 статті 41 Закону України «Про місцеві вибори», територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття документів, зазначених у частині першій статті 38 цього Закону, але не пізніш як за 23 дні до дня голосування приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів), включених до виборчого списку кандидатів у депутати.