Вражаюча кількість: у Польщі підрахували українців-заробітчан
Сьогодні, 20:26
У Польщі перебувають майже два мільйони українців, які працюють на польську економіку.
Як пише видання «Слово і Діло», про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч на засіданні Українсько-польського форуму партнерства в Києві у суботу, 1 грудня.
«Згідно з різними оцінками, у Польщі перебувають уже майже два мільйони українців, які працюють у нас у ключових сферах економіки: будівництві, сільському господарстві, у сфері послуг. Ми цінуємо їхні зусилля і внесок у розвиток нашої держави», - сказав він.
Крім того, за словами Чапутовіча, у польських вузах навчаються майже 40 тисяч студентів з України.
Польський міністр додав, що в 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 мільйона віз.
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Як пише видання «Слово і Діло», про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч на засіданні Українсько-польського форуму партнерства в Києві у суботу, 1 грудня.
«Згідно з різними оцінками, у Польщі перебувають уже майже два мільйони українців, які працюють у нас у ключових сферах економіки: будівництві, сільському господарстві, у сфері послуг. Ми цінуємо їхні зусилля і внесок у розвиток нашої держави», - сказав він.
Крім того, за словами Чапутовіча, у польських вузах навчаються майже 40 тисяч студентів з України.
Польський міністр додав, що в 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 мільйона віз.
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Коментарі 1
Порошенко,"ДЯКУЄМО" за турботу!"Дякуємо" за "безвіз!"
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