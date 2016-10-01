Вражаюча кількість: у Польщі підрахували українців-заробітчан





Як пише видання «Яцек Чапутовіч на засіданні Українсько-польського форуму партнерства в Києві у суботу, 1 грудня.



«Згідно з різними оцінками, у Польщі перебувають уже майже два мільйони українців, які працюють у нас у ключових сферах економіки: будівництві, сільському господарстві, у сфері послуг. Ми цінуємо їхні зусилля і внесок у розвиток нашої держави», - сказав він.



Крім того, за словами Чапутовіча, у польських вузах навчаються майже 40 тисяч студентів з України.



Польський міністр додав, що в 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 мільйона віз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі перебувають майже два мільйони українців, які працюють на польську економіку.Як пише видання « Слово і Діло », про це повідомив міністр закордонних справ Польщіна засіданні Українсько-польського форуму партнерства в Києві у суботу, 1 грудня.«Згідно з різними оцінками, у Польщі перебувають уже майже два мільйони українців, які працюють у нас у ключових сферах економіки: будівництві, сільському господарстві, у сфері послуг. Ми цінуємо їхні зусилля і внесок у розвиток нашої держави», - сказав він.Крім того, за словами Чапутовіча, у польських вузах навчаються майже 40 тисяч студентів з України.Польський міністр додав, що в 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 мільйона віз.

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