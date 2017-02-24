На Волині знову знімають відомий фільм. ФОТО





Зйомки відбувались у суботу, 1 грудня, – написала у Facebook місцева мешканка Оксана Калюжна, - пише "



«Вперше була свідком того, як твориться кіно. Цікаво! Захоплююче! Велелюдно! Незважаючи на морозець, усі учасники непростого відтворення минулого в сучасному працювали злагоджено і вміло, знімаючи продовження фільму "Червоний" на Турійщині. Чесно скажу, що не уявляла складності кінотворення, коли напружена зрежисована грально - знімальна робота впродовж світлового дня в майбутньому фільмі займе кілька хвилин нашої уваги», – зазначила жінка.



Фільм «Червоний» називають першим українським бойовиком. Перша частина, яку знімали у Кривому Розі, вийшла на екрани у серпні 2017 року. Тоді режисер Заза Буадзе анонсував, що другу часину зніматимуть переважно на Волині – у Турійському районі і Луцьку. Стрічку створюють на основі роману українського письменника Андрія Кокотюхи «Червоний».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у Турійському районі знімають другу частину фільму «Червоний».Зйомки відбувались у суботу, 1 грудня, – написала у Facebook місцева мешканка, - пише " Перший ".«Вперше була свідком того, як твориться кіно. Цікаво! Захоплююче! Велелюдно! Незважаючи на морозець, усі учасники непростого відтворення минулого в сучасному працювали злагоджено і вміло, знімаючи продовження фільму "Червоний" на Турійщині. Чесно скажу, що не уявляла складності кінотворення, коли напружена зрежисована грально - знімальна робота впродовж світлового дня в майбутньому фільмі займе кілька хвилин нашої уваги», – зазначила жінка.Фільм «Червоний» називають першим українським бойовиком. Перша частина, яку знімали у Кривому Розі, вийшла на екрани у серпні 2017 року. Тоді режисеранонсував, що другу часину зніматимуть переважно на Волині – у Турійському районі і Луцьку. Стрічку створюють на основі роману українського письменника«Червоний».

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