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На Волині знову знімають відомий фільм. ФОТО

На Волині знову знімають відомий фільм. ФОТО
На Волині у Турійському районі знімають другу частину фільму «Червоний».

Зйомки відбувались у суботу, 1 грудня, – написала у Facebook місцева мешканка Оксана Калюжна, - пише "Перший".

«Вперше була свідком того, як твориться кіно. Цікаво! Захоплююче! Велелюдно! Незважаючи на морозець, усі учасники непростого відтворення минулого в сучасному працювали злагоджено і вміло, знімаючи продовження фільму "Червоний" на Турійщині. Чесно скажу, що не уявляла складності кінотворення, коли напружена зрежисована грально - знімальна робота впродовж світлового дня в майбутньому фільмі займе кілька хвилин нашої уваги», – зазначила жінка.

Фільм «Червоний» називають першим українським бойовиком. Перша частина, яку знімали у Кривому Розі, вийшла на екрани у серпні 2017 року. Тоді режисер Заза Буадзе анонсував, що другу часину зніматимуть переважно на Волині – у Турійському районі і Луцьку. Стрічку створюють на основі роману українського письменника Андрія Кокотюхи «Червоний».


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Теги: фільм, Червоний, Андрій Кокотюха, Волинь
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