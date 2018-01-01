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Прибирання луцьких ринків обійдеться у майже 400 тисяч

Прибирання луцьких ринків обійдеться у майже 400 тисяч
У Луцьку хочуть витратити 380 тисяч гривень на прибирання ринків.

Про це йдеться в оголошенні про відкриті торги у публічних закупівель «Prozorro», - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Комунальне підприємство «Луцькі ринки» шукає підрядника, який надаватиме послуги з прибирання та підмітання на двох ринках міста, а саме на ринку «Центральний» (вулиця Глушець, 1 та вулиця Замкова) та на ринку «Варшавський» (Кравчука, 31). Загальна територія прибирання – 7164 м2.

У послуги входить щоденне прибирання території ринків вручну щоденно з 16:00 до 19:00, а також прибирання навколо ринків, а саме підмітання, прибирання сміття з виносом до контейнера.

Кількість працівників повинна бути не менше 4 осіб. Строк надання послуг – з 1 січня 2019 до 31 грудня 2019 р. Забезпечення працівників витратними матеріалами, інвентарем та засобами індивідуального захисту здійснює виконавець.

Аукціон відбудеться 17 грудня 2018 року, де визначать, хто прибиратиме ринки.

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Теги: тендер, Луцьк
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