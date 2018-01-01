Волинських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах
Сьогодні, 10:44
На Волині водії попереджають про складні погодні умови.
Про це інформує Патрульна поліція Волинської області у facebook.
Так, за прогнозами синоптиків, 3 грудня вдень можливий дощ зі снігом. Температура плюсова, тож можливі випадки автопригод на дорогах.
"Звертаємось до всіх учасників дорожнього руху: будьте особливо уважними в складних погодних умовах!", - зазначають у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Патрульна поліція Волинської області у facebook.
Так, за прогнозами синоптиків, 3 грудня вдень можливий дощ зі снігом. Температура плюсова, тож можливі випадки автопригод на дорогах.
"Звертаємось до всіх учасників дорожнього руху: будьте особливо уважними в складних погодних умовах!", - зазначають у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині матір з дитиною отруїлися чадним газом
Сьогодні, 10:52
Волинських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах
Сьогодні, 10:44
У пожежі на Волині загинула бабуся
Сьогодні, 10:43
На «Ягодині» в автобусі їхав озброєний українець
Сьогодні, 10:34
Медіа