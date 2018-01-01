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Волинських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах

Волинських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах
На Волині водії попереджають про складні погодні умови.

Про це інформує Патрульна поліція Волинської області у facebook.

Так, за прогнозами синоптиків, 3 грудня вдень можливий дощ зі снігом. Температура плюсова, тож можливі випадки автопригод на дорогах.

"Звертаємось до всіх учасників дорожнього руху: будьте особливо уважними в складних погодних умовах!", - зазначають у повідомлені.

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Теги: водії, попередження
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