Волинських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах





Про це інформує Патрульна поліція Волинської області у facebook.



Так, за прогнозами синоптиків, 3 грудня вдень можливий дощ зі снігом. Температура плюсова, тож можливі випадки автопригод на дорогах.



"Звертаємось до всіх учасників дорожнього руху: будьте особливо уважними в складних погодних умовах!", - зазначають у повідомлені.

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