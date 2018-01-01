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У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО

У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
По вулиці Мандриківська Соборного району у місті Дніпро вибух газу вщент зруйнував будинок бабусі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС області, – передає УНІАН.

Інцидент трапився 3 грудня.

Рятувальники встановили, що руйнування окремо розташованої цегляної будівлі сталося внаслідок вибуху природного (побутового) газу. В результаті події постраждала власниця 1934 року народження.

Вогнеборці за допомогою аварійно-рятувального обладнання визволили жінку з-під зруйнованих будівельних конструкцій та передали до карети швидкої медичної допомоги, після чого її госпіталізували до обласної лікарні ім. Мечникова з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма, стан тяжкий.

У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: вибух, газ, Дніпро, пенсіонер, лікарня
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