У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє прес-служба ДСНС області, – передає



Інцидент трапився 3 грудня.



Рятувальники встановили, що руйнування окремо розташованої цегляної будівлі сталося внаслідок вибуху природного (побутового) газу. В результаті події постраждала власниця 1934 року народження.



Вогнеборці за допомогою аварійно-рятувального обладнання визволили жінку з-під зруйнованих будівельних конструкцій та передали до карети швидкої медичної допомоги, після чого її госпіталізували до обласної лікарні ім. Мечникова з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма, стан тяжкий.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По вулиці Мандриківська Соборного району у місті Дніпро вибух газу вщент зруйнував будинок бабусі.Про це повідомляє прес-служба ДСНС області, – передає УНІАН Інцидент трапився 3 грудня.Рятувальники встановили, що руйнування окремо розташованої цегляної будівлі сталося внаслідок вибуху природного (побутового) газу. В результаті події постраждала власниця 1934 року народження.Вогнеборці за допомогою аварійно-рятувального обладнання визволили жінку з-під зруйнованих будівельних конструкцій та передали до карети швидкої медичної допомоги, після чого її госпіталізували до обласної лікарні ім. Мечникова з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма, стан тяжкий.

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